Sopa confesó el drama que puso en jaque su continuidad en Gran Hermano 2024

Sopa se solidarizó con La Tana y le dijo que a ella le sucedió algo parecido cuando empezó el reality: "Es normal. Ya te va a pasar. Al principio, yo no podía ir al baño. Estuve con hemorroides... ¡un montón!".

Además, la jugadora recordó que también le costaba integrarse. "No me sentía bien con nadie. No me encontraba. Estaba incómoda. Pasé semanas de mier... No me lograba adaptar", agregó.

Sopa señaló que el tiempo pasó y los problemas empezaron a quedar en el pasado. "Siento que recién al mes me logré adaptar y ser yo", cerró.

El pedido desesperado de Luz en Gran Hermano 2024 a la producción: "¿Qué hago?"

En una charla con Luciana Martínez y Santiago Algorta, Luz Tito ventiló que hay una asunto que la tiene intranquila y cada vez le cuesta más sobrellevar en la casa de Gran Hermano 2024.

"Si hay algo por lo que quiero salir es por las pestañas. El día que me toque dejar la casa, voy a estar ansiosa para dejar el hotel y poder ir a hacerme las pestañas", contó.

Luz señaló que el asunto le genera intranquilidad y con el correr de los días la situación se hace más difícil. "Estoy sufriendo del estrés", remarcó

La jugadora mencionó que en la casa las chicas no cuentan con todos los elementos de belleza necesarios para verse radiantes. "Pestañas tengo, pero lo que no tengo es pegamento. ¿Qué hago?", exclamó.

Y finalizó: "No tiene ni idea cómo tengo las manos afuera. Las uñas siempre las tengo largas, pintadas, lindas con diseño. Es la primera vez que las tengo así... y me la banco, pero con las pestañas no me la banco".