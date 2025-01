Giuliano se olvidó para siempre de Chiara y aclaró los tantos con Jenifer en Gran Hermano 2024: "Estoy listo"

“Sabes que todo lo que hice hasta ahora fue por eso y yo quiero creer que no fue al pedo y que te diste cuenta de las personas que te votaron por atrás”, remarcó Nano.

Acto seguido, Vaschetto le preguntó si estaba todo bien entre ellos y ella le respondió: “Obvio que está todo bien, acá venimos a jugar, es un juego y yo ya lo entendí. Yo no te voy a hacer planteos, porque tengo 31 años, no tengo 15”.

"Yo ya estoy listo para saltar a tu barco. No pasó un solo día que no dijera 'la con... de la lora'", le declaró Nano a Lauría. "Bueno, igual, no se te notaba tan así", disparó Jenifer filosa.

Y le recriminó: “Vos me prometiste algo. Yo te dije que cuando yo me vaya de acá vos sabés lo que va a pasar y vos me dijiste 'yo te prometo que no va a pasar eso'”.

¡La peor pesadilla de Chiara! Jenifer reingresó a Gran Hermano 2024 y puso la casa patas para arriba

Este lunes reingresó Jenifer Lauría a Gran Hermano 2024 (Telefe), a través del voto del público, para reemplazar a Andrea Lázaro, quien abandonó el último miércoles el reality por un problema de salud.

“Voy a ir por todo”, afirmó la jugadora antes de ingresar a la casa más famosa del país por La puerta giratoria.

Su vuelta revolucionó a todos los jugadores, excepto a Chiara Mancuso, quien se mostró muy incómoda por el reingreso del interés amoroso de Giuliano Vaschetto.

Jenifer, ni bien atravesó la puerta, saludó con un beso en la boca a Nano e hizo el gesto en su espalda de un puñal. A Mancuso, en tanto, la saludó de forma cortante pero correcta.

La expareja de Ricardo Centurión regresó a la competencia con el 57,4 por ciento de los votos positivos de los televidentes.

