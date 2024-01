Una ex Gran Hermano fue vista a los besos con un reconocido influencer en la playa: "Desaforados"

“Cami Lattanzio, ex GH, y Grego Rosello habrían estado a los chapes desaforados en UFO Pinamar”, detalló la influencer de noticias del espectáculo.

En el clip, de los podía ver ambos muy cerquita e incluso en un momento Camila abraza a Grego y todo termina en lo que pareciera ser un apasionado beso.

Sin embargo, eso no fue todo, porque Pochi agregó un último dato fundamental y reveló: “En un momento se fueron a las carpas y al volvieron…MMM dijo la MUDA”, concluyó.

Camila Lattanzio denunció a un cantante por ciberacoso: "Me está molestando hace bastante"

La ex Gran Hermano Camila Lattanzio generó preocupación entre sus seguidores en Instagram. La rubia contó un hecho dramático que viene sufriendo desde hace un tiempo y que no sabe cómo frenar.

"Chicos, este chabón es el que me está acosando por las redes hace rato. Está en todos lados así y nada... hace bastante me está molestando cibernéticamente", escribió la ex integrante del reality de Telefe y compartió una captura del perfil del presunto autor del hecho.

Se trata de @kweezy66, Santiago Alvis, un joven cantante, que tiene 14 mil seguidores en Instagram y más de 15 subscriptores en YouTube. La ex Gran Hermano no dio más detalles de las circunstancias que motivaron su denuncia.

Semanas atrás, Camila Lattanzio relató que vivió una situación dramática con su ex pareja, Matthew Coconi. "Hola, chicos, por favor estoy encerrada en la casa de mi ex. El fue el que me robó, está viniendo la policía, pero no me deja salir", contó en sus redes.

"Este es el perfil. Me está amenazando con que me va a hackear las cuentas, por favor la gente que ya conoce a este tipo, denuncien", advirtió y colgó una captura de la cuenta del joven, Matthew Coconi.