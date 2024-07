Una ex modelo de Playboy reveló que robó un objeto de la habitación del papa Francisco

Jenny Mc Carthy y Jim Carrey.jpg

Fue la actual jueza de "The Masked Singer" quien contó en el podcast Let's Tal Off Camera con Kelly Ripa: “Robé un rosario del Vaticano y se lo di a mi madre”, así como también confió que cuál fue su inmediata reacción. “Mi madre me retó. Me dijo: ‘¿Sabés que lo que hiciste no está bien?’”.

“Yo estaba en Italia. Me habían invitado para participar de una fiesta de anteojos o algo así”, comenzó relatando la exconejita de Playboy. Al tiempo que reveló sobre la propuesta: “Y mientras estaba ahí, alguien me dijo: ‘¿Querés ir a conocer al Papa? En realidad, él no está en la ciudad, pero podemos ir a conocer su apartamento’. Por supuesto que acepté, y fuimos”.

Papa Francisco .jpg

“Literalmente, a la medianoche entramos en la parte trasera del Vaticano y llegamos a los pasillos y al apartamento que habitualmente ocupa Francisco. De hecho, me probé su sombrero. Fue una locura”, continuó McCarthy.

En tanto, explicó que en realidad no fue ella la real autora del robo, sino una amiga que lo hizo por ella. “Realmente es una historia increíble. Pero mi amiga vino conmigo y cuando llegamos a la habitación del hotel, me dijo: ‘Sé que tu madre ama profundamente al Papa, así que robé algo para ella’”, concluyó sin culpa alguna.

Jenny McCarthy Playboy.jpg

El picante y sorpresivo reclamo de Mirtha Legrand al Papa Francisco: "No puede ser que..."

En junio pasado, Mirtha Legrand le hizo un curioso reclamo al aire Papa Francisco aprovechando que la cocinera Jimena Monteverde contó cómo fue su visita al Vaticano italiano y ese encuentro con el sumo pontífice.

“Sabés que tengo un mensaje para vos, del Papa”, dijo la cocinera. Y agregó: “A la única persona que le habló fue a mí. Le mostré tu video, en el que le mandabas un saludo, y me dijo que te manda un beso grande. Me dijo ‘decile que la veo siempre, pero decíselo en secreto’”.

"Le di la mano y me estaba hablando ahí de vos, a la única persona que le habló”, añadió la cocinera sobre su encuentro con el Papa Francisco y la breve charla que mantuvieron.

Y reveló más detalles de su visita al Vaticano: “Fui a cocinar a una fundación que él tiene. Allá hicimos un poco de todo. Francisco tiene una asociación que acoge inmigrantes y les enseñan diferentes oficios. Fue increíble tenerlo al lado. Sé que no es siempre simpático con todos, pero conmigo sí”.

mirtha legrand papa francisco.jpg

“¿No te dijo nada si venía? Porque esa es la gran intriga de todos los argentinos. Algunos dicen que no viene...”, indagó picante Mirtha sobre si el sumo pontífice le había comentado algo a ella acerca de si visitaría la Argentina en un futuro.

Y reclamó en esa línea: “No puede ser un Papa argentino y que no venga. Nunca ha venido”.