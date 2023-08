Una ex pareja de Javier Milei habló de su triunfo en las PASO 2023 y sorprendió con sus declaraciones

Embed

"Fue impresionante, me emocionó. Pensé que le iba a ir muy bien, pero ninguno se imaginaba que le iba a ir tan bien. Literalmente, el país se pintó de color violeta", remarcó.

Al ser consultada por la posibilidad de volver a salir con Milei, Daniela expresó: "Por ahora te diría que no, no lo sé. Si existiera futurología, ya me hubiese ganado la lotería. Si lo voté o no, me lo guardo, estoy muy contenta con el resultado por él".

Por último, la ex integrante de Las Primas enfatizó que le desea lo mejor en su carrera: "La gente se define por sus actos, ya vamos a ver si es que logra ser Presidente. Siempre le voy a desear que llegue a lo que más quiera en la vida. Es una persona que yo quise mucho. Me acompañó mucho en un tema difícil de una de mis hijas y no cualquier acompaña en ese momento".

La picante respuesta de Javier Milei a Lali Espósito: "No sé quién es, escucho a..."

El domingo, Javier Milei se impuso con el 30,04% de los votos en las PASO 2023. El economista salió primero con La libertad avanza, seguido muy cerca por Juntos por el Cambio, con el 28,27%, donde se consagró Patricia Bullrich.

Unión por la Patria logró el 27,27%. El ministro de economía, Sergio Massa, venció en la interna con el 21,11% por encima del 5,79%, que consiguió Juan Grabois.

Tras el resultado electoral, Lali Espósito lanzó una frase contundente en su cuenta de Twitter. "Que peligroso. Que triste", escribió la intérprete de "2 son 3".

En una nota con Jonatan Viale para Radio Rivadavia, el economista Javier Milei se refirió al mensaje de la estrella del pop y fue muy irónico. "Perdón, pero no sé quién es Lali Espósito", exclamó.

"Es una cantante, actriz", le explicó el conductor. "Está bien, pero que se yo, yo escucho los Rolling Stones. Escucho los Rolling Stones o música clásica. No soy muy idóneo en música popular", remarcó el candidato a presidente.