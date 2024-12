Una explosiva encuesta adelantó quién será el primer eliminado de Gran Hermano 2024

Ahí, Luciana expresó: "Yo hablé poquito con él, pero me supo entender. Yo no le conté nada a mi familia. Se enteraron por la televisión, entonces lo único que atesoro de mi provincia, de mi famila, de mis alumnos, está acá, porque no traje ni fotografías. Estoy feliz".

La placa de nominados quedó entonces conformada por Delfina De Lellis, Carlos Tocco, Ulises Apóstolo y Claudio Di Lorenzo.

Embed

Desde la red social X, la cuenta Tronk que suele cubrir todo lo que sucede en la famosa casa, publicó una reveladora encuesta que adelanta quién podría ser el primer eliminado del reality.

El próximo domingo será la gala de eliminación y según este resultado Delfina sería la primera eliminada de la actual edición de GH con casi el 60 por ciento de quienes votaron en la encuesta y segundo, muy lejos, quedó Carlos con el 18 por ciento.

El fandom de Delfina no tardaron en manifestarse al respecto y se generaron comentarios en contra y a favor sobre el resultado de esta encuesta preliminar.

“Claudio nos dio quilombo, Ulises la picantea, Delfina está de lleva y trae y por lo menos figura en los tapes. La decisión nunca estuvo tan fácil. Carlos al 9009″, marcó una usuaria.

“Dejen de romper las bol.. con Carlos. El cine que va a haber que el domingo se vaya Delfina al 9009 sin haber nominado”, opinó otro televidente.

gran hermano 2024 encuesta primer eliminado casa.jpg

Costa rompió en llanto en el debate de Gran Hermano 2024 al escuchar la confesión de Luciana

Después de que la participante Luciana Martínez abriera su corazón en el confesionario y hablara de su historia de vida, la analista de Gran Hermano 2024, Costa, se quebró e hizo un descargo.

"Ayer, en mi sesión de análisis, de psicoanálisis, hace 25 años que me analizo, al pedo, como ven. Y le dije a Norberto, mi analista, 'al final el único hombre que me aceptó, que me quiso, fue Santiago (del Moro)", comenzó diciendo la humorista.

"Ella (por Luciana) dijo recién que su mamá esté orgullosa. Nunca están orgullosas. Siempre somos la vergüenza, siempre", afirmó Costa. "Pero, pará. Vos tenés una mamá muy amorosa, que seguramente le ha costado en su momento", le dijo el conductor.

"Seguramente, pero qué culpa tengo yo", remarcó. Y recordó entre lágrimas: "Hoy hablaba a la tarde con Marina (Calabró), sabés qué me dijo el papá de Marina (Juan Carlos Calabró), un día, en un teatro: 'siga haciendo cosas lindas'. Nosotras nunca hacemos cosas lindas, Santi".

Ahí, intervino Laura Ubfal y expresó: "Yo te entiendo muchísimo, Costita. Pero no creo que para todas las familias sean vergüenza. Reconozcamos que es una situación para una madre, por lo pronto, difícil. Creo que el amor puede más".

Del Moro, entonces, profundizó sobre el detrás de escena de la vida de la jugadora Luciana: "La mamá está en shock, Lau. Mucha gente desconoce esto. Jorge quedó afuera, era un profesor de baile, era una persona reconocida, amada por todo su pueblo, con una mamá que la quería mucho. Y ella tenía esta doble vida, diez años estuvo así".