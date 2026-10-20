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Amalia Granata contó la angustia que vivió tras los resultados de la mamografía: "Soy extremista"

La diputada Amalia Granata contó su reciente experiencia tras los resultados de la mamografía y expuso el tema ante sus pares en plena sesión legislativa.

20 oct 2026, 09:00
Amalia Granata contó la angustia que vivió tras los resultados de la mamografía: Soy extremista

Amalia Granata contó la angustia que vivió tras los resultados de la mamografía: "Soy extremista"

Amalia Granata contó la angustia que vivió tras los resultados de la mamografía: Soy extremista

Amalia Granata contó la angustia que vivió tras los resultados de la mamografía: "Soy extremista"

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama (19 de octubre), Amalia Granata estuvo en el estudio de DDM (América Tv) donde dio detalles de difícil momento que vivió tras una mamografía, cuyos resultados no dieron como esperaba y le hicieron repetir los estudios, los cuales también dieron mal y debió someterse a una punción de mamas.

La diputada provincial explicó esta situación en plena sesión legislativa e incluso mostró su pecho para concientizar a las mujeres a realizarse los chequeos médicos y también desactivar algunos trascendidos sobre los motivos de su anterior ausencia a la sesión.

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"Hace un tiempo me tuve que hacer el chequeo anual como todas las mujeres y resultó que la mamografía salió mal entonces el médico me mandó a hacer una ampliada, que también salió mal, había carcinomas. El médico me llamó de urgencia para que me haga una punzión en la mama izquierda", expuso la diputada a sus pares en el recinto.

Y remarcó sobre su ausencia por este importante tema de salud: "La anterior sesión del jueves yo estaba recién punzada. Les cuento que fui a darle un beso a mi amiga que cumplía años, con la mama vendada y con la punción recién hecha, no iba a ir pero necesitaba distraer mi cabeza, por eso pedí ese día".

Amalia Granata incluso mostró las cicatrices en su pecho para demostrar el problema que había tenido y además concientizar sobre la importancia de realizarse los controles médicos.

"Nunca falto y cuando lo hago es por un tema de salud o chequeo médico, que en este caso fue lo que pasó. Para que vean que no miento acá tengo las heridas de la punción, porque me hicieron varias, me sacaron mucho material para ver", continuó su discurso.

Y cerró con firmeza: "No falto porque estaba de joda, me hice un punción y recomiendo a todas las mujeres que lo hagan. El resultado llegó y las lesiones son benignas, un alivio gracias a Dios, van a tener este pico para rato".

El difícil momento que vivió Amalia Granata tras la mamografía

En charla en el estudio con Mariana Fabbiani, Amalia Granata contó los detalles de ese momento de angustia que pasó por unos días al enterarse de los primeros resultados de la mamografía.

"La punción no me la hice ese día lo que pasa es que te dan 48 horas de reposo después y tu cabeza no está para ir a sentarte y debatir, es todo un proceso", indicó.

“Yo soy un poco exagerada y extremista y cuando me senté a hablar con el médico le dije que si la punción me salía mal yo me quería sacar los dos pechos porque no quiero estar pensando a futuro”, remarcó la diputada sobre esa idea que tenía y el profesional la dio tranquilidad.

Y cerró ya más aliviada dejando atrás ese susto que pasó tras constatar que las muestras extraídas eran benignas y dejando atrás el temor: "Si se agarra a tiempo no hace falta eso que plantee, hay un montón de métodos. Las chicas que te hacen el estudio están súper entrenadas y son amorosas. Me pusieron Luis Miguel y me iba distrayendo".

     

 

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