Amalia Granata contó la angustia que vivió tras los resultados de la mamografía: "Soy extremista"

Amalia Granata incluso mostró las cicatrices en su pecho para demostrar el problema que había tenido y además concientizar sobre la importancia de realizarse los controles médicos.

"Nunca falto y cuando lo hago es por un tema de salud o chequeo médico, que en este caso fue lo que pasó. Para que vean que no miento acá tengo las heridas de la punción, porque me hicieron varias, me sacaron mucho material para ver", continuó su discurso.

Y cerró con firmeza: "No falto porque estaba de joda, me hice un punción y recomiendo a todas las mujeres que lo hagan. El resultado llegó y las lesiones son benignas, un alivio gracias a Dios, van a tener este pico para rato".

El difícil momento que vivió Amalia Granata tras la mamografía

En charla en el estudio con Mariana Fabbiani, Amalia Granata contó los detalles de ese momento de angustia que pasó por unos días al enterarse de los primeros resultados de la mamografía.

"La punción no me la hice ese día lo que pasa es que te dan 48 horas de reposo después y tu cabeza no está para ir a sentarte y debatir, es todo un proceso", indicó.

“Yo soy un poco exagerada y extremista y cuando me senté a hablar con el médico le dije que si la punción me salía mal yo me quería sacar los dos pechos porque no quiero estar pensando a futuro”, remarcó la diputada sobre esa idea que tenía y el profesional la dio tranquilidad.

Y cerró ya más aliviada dejando atrás ese susto que pasó tras constatar que las muestras extraídas eran benignas y dejando atrás el temor: "Si se agarra a tiempo no hace falta eso que plantee, hay un montón de métodos. Las chicas que te hacen el estudio están súper entrenadas y son amorosas. Me pusieron Luis Miguel y me iba distrayendo".