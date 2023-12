Una mujer afirma que Nicolás Cabré vive una doble vida: "Era real"

Arianna Surur Nicolás Cabré Jazmín Macino.jpeg

Fue allí cuando Martino detalló que "esta chica estaba bastante compungida, y nosotros no cuestionamos ninguna actitud de los hombres, cada uno hace lo que quiere, lo que pedimos es que no hagan sufrir a estas chicas. Lo que me dijo Arianna es que ella está saliendo hace meses con Cabré, que se la presentó a la familia como su nueva novia, y que incluso hasta llegó a comer con su hija".

Al tiempo que concluyó relatando la situación de esta chica con Cabré: "A ella le cuesta creerlo porque hace rato que está con él, e incluso estaba en el exterior por sus actividades artísticas y él le pidió que viniera para seguir acá con el romance. Hace un tiempo entraron como en un impasse, precisamente, por algunas cosas que se había enterado, pero después decidieron darse una nueva oportunidad y ella pensaba que estaban consolidados como pareja".

El sincericidio de Mirtha Legrand con Nicolás Cabré sobre una actitud del pasado: "No eras..."

Durante el mes de octubre, Nicolás Cabré fue uno de los invitados a la mesaza de Mirtha Legrand y allí habló sin filtro de su conflictiva relación con los medios. "Ayer en el teatro había mucha prensa, mucho periodismo. A la salida, uno de los noteros me dice 'Mirtha, preguntale a Cabré las preguntas que nosotros le hacemos y no nos contesta'. No sé cuáles son exactamente", lanzó la conductora.

Resulta que el actor, expareja de la China Suárez, no suele hablar de su vida privada y la prensa lo ha tildado en algunas ocasiones como "maleducado".

En La Noche de Mirtha (El Trece), la diva le preguntó: "¿No te gusta el periodismo? ¿No te gusta que se metan en tu vida?". "Sí, no hablo. Hay cosas que no hablo. No es el periodismo...", comenzó diciendo Cabré.

"Yo siempre soy muy frontal y las cosas cuando están dichas de mala manera o con mala leche, no me gustan. Hay gente con la que no comparto. No me gusta cuando se habla por hablar, cuando se miente descaradamente", admitió el actor.

Acto seguido, la conductora se sinceró: "Conmigo antes no eras amoroso, ahora sos amoroso"."Nos aflojamos. Yo siempre lo decía, a mí me cuesta ir a programas porque siento que a veces me sentía obligado a ser gracioso. Hoy por hoy, ya estoy más flojo. Hace un par de años que vengo a tu programa, que nos llevamos bien", reveló el padre de Rufina.