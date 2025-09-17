Camilota reveló el verdadero motivo por el que no puede visitar a Thiago Medina en terapia

A cinco días del brutal accidente que dejó a Thiago Medina luchando por su vida en la terapia intensiva del Hospital de Moreno Mariano y Luciano de la Vega, sus familiares y amigos siguen rezando por su recuperación.
Camila Deniz dio detalles sobre el delicadísimo estado de salud de su hermano Thiago Medina pasados ya varios días del accidente con su moto que lo dejó al borde de la muerte.
A cinco días del brutal accidente que dejó a Thiago Medina luchando por su vida en la terapia intensiva del Hospital de Moreno Mariano y Luciano de la Vega, sus familiares y amigos siguen rezando por su recuperación.
Por estas horas, fue Camila Deniz -más popularmente conocida como Camilota tras su participación en Cuestión de peso (El Trece)- quien, a pesar de la entereza que mostró en los primeros momentos, se quebró y dejó aflorar sus más primarias emociones al explicar por qué no puede ver a Thiago en el hospital.
Sobrepasada por la angustia, la hermana del exparticipante de Gran Hermano habló con Crónica TV y se refirió al estado en el que se encuentra Thiago mientras por estas horas pelea por su vida, al tiempo que confesó que no se atreve a entrar a la habitación de la terapia intensiva en la que se encuentra hospitalizado por lo mal que le hace verlo en ese estado.
“No sé si tengo el coraje de volver a entrar a verlo otra vez”, admitió la joven en medio del llanto mientras volvió a pedir a los seguidores de su hermano que no dejen de hacer las cadenas de oración para acompañar desde la fe el denodado esfuerzo que están haciendo los médicos para que el ex de Daniela Celis pueda salir adelante.
"Mi hermana Brisa me dijo que tengo que animarme… pero al verlo ahí se me pasan un montón de cosas por la cabeza", agregó Camila en medio de la congoja.
Asimismo, admitió que tan mal le hace saber que la vida de su hermano pende de un hilo, que ni siquiera pudo ir a visitar a Laia y Aimé. "Tampoco tengo el valor para ir a ver mis sobrinas, le expliqué a Daniela. Sé que me necesitan pero me cuesta, porque me quiebro y no quiero que sientan que estoy mal y llevar esa energía”, argumentó en medio del dolor.
No obstante, se dijo a ella misma: “Pero tengo que superar esto, Daniela necesita apoyo con las bebés, me cuesta seguir adelante. Le pido a Dios que lo ayude, Thiago tiene dos hijas, sé que va a salir, pero nos cuesta mucho enfrentar esta realidad”, al tiempo que concluyó en un grito de dolor expresando que toda esta situación "es una pesadilla". "Me gustaría poder despertarme", concluyó.
Thiago Medina, reconocido por su participación en Gran Hermano, atraviesa un delicado estado de salud luego de haber protagonizado un grave accidente de tránsito en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, partido de Moreno el viernes pasado. El hecho ocurrió mientras circulaba en moto por un cruce con escasa señalización, lo que habría sido un factor determinante en la colisión.
Tras el impacto, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde ingresó en estado crítico. Allí fue estabilizado por el equipo médico y sometido a una cirugía de emergencia durante la madrugada del sábado. En esa intervención los profesionales decidieron extirparle el bazo, ya que el órgano había resultado seriamente dañado a raíz del accidente.
Actualmente, Medina permanece internado en la unidad de terapia intensiva, completamente sedado y con asistencia respiratoria mecánica. Según el último parte médico, su cuadro continúa siendo de pronóstico reservado y requiere soporte con drogas vasoactivas, mientras los médicos monitorean de manera constante su evolución clínica.
En el hospital lo acompañan su expareja, Daniela Celis, madre de sus hijas, y su hermana Camila, quienes se mantienen a su lado en estas horas críticas. Ambas pidieron respeto por la intimidad familiar y agradecieron el apoyo recibido, al tiempo que se difundió la necesidad de donantes de sangre para colaborar con la hemoterapia del centro de salud.
A pesar del compromiso de varios de sus órganos y las varias costillas quebradas, resulta clave el dato clave de que Thiago llevaba puesto el casco en el momento del siniestro, medida que habría evitado lesiones craneales de mayor gravedad.