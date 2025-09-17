Camilota reveló el verdadero motivo por el que no puede visitar a Thiago Medina en terapia

Embed

"Mi hermana Brisa me dijo que tengo que animarme… pero al verlo ahí se me pasan un montón de cosas por la cabeza", agregó Camila en medio de la congoja.

Asimismo, admitió que tan mal le hace saber que la vida de su hermano pende de un hilo, que ni siquiera pudo ir a visitar a Laia y Aimé. "Tampoco tengo el valor para ir a ver mis sobrinas, le expliqué a Daniela. Sé que me necesitan pero me cuesta, porque me quiebro y no quiero que sientan que estoy mal y llevar esa energía”, argumentó en medio del dolor.

No obstante, se dijo a ella misma: “Pero tengo que superar esto, Daniela necesita apoyo con las bebés, me cuesta seguir adelante. Le pido a Dios que lo ayude, Thiago tiene dos hijas, sé que va a salir, pero nos cuesta mucho enfrentar esta realidad”, al tiempo que concluyó en un grito de dolor expresando que toda esta situación "es una pesadilla". "Me gustaría poder despertarme", concluyó.

Camila Deniz y Thiago Medina

Cómo fue el accidente de Thiago Medina a bordo de su moto

Thiago Medina, reconocido por su participación en Gran Hermano, atraviesa un delicado estado de salud luego de haber protagonizado un grave accidente de tránsito en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, partido de Moreno el viernes pasado. El hecho ocurrió mientras circulaba en moto por un cruce con escasa señalización, lo que habría sido un factor determinante en la colisión.

Tras el impacto, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde ingresó en estado crítico. Allí fue estabilizado por el equipo médico y sometido a una cirugía de emergencia durante la madrugada del sábado. En esa intervención los profesionales decidieron extirparle el bazo, ya que el órgano había resultado seriamente dañado a raíz del accidente.

Thiago Medina

Actualmente, Medina permanece internado en la unidad de terapia intensiva, completamente sedado y con asistencia respiratoria mecánica. Según el último parte médico, su cuadro continúa siendo de pronóstico reservado y requiere soporte con drogas vasoactivas, mientras los médicos monitorean de manera constante su evolución clínica.

En el hospital lo acompañan su expareja, Daniela Celis, madre de sus hijas, y su hermana Camila, quienes se mantienen a su lado en estas horas críticas. Ambas pidieron respeto por la intimidad familiar y agradecieron el apoyo recibido, al tiempo que se difundió la necesidad de donantes de sangre para colaborar con la hemoterapia del centro de salud.

A pesar del compromiso de varios de sus órganos y las varias costillas quebradas, resulta clave el dato clave de que Thiago llevaba puesto el casco en el momento del siniestro, medida que habría evitado lesiones craneales de mayor gravedad.