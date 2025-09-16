Mariana Brey llamó “golpista” a Nancy Pazos y estalló un nuevo cruce con insultos al aire: el video

La cuestión es que Mariana Brey de movida cuestionó a su compañera recordando que "cuando se levanta el cepo automáticamente se comenzó a decir que a inflación se iba a disparar, que era toda una mentira o para tapar no sé qué, y la inflación se mantuvo y estuvo en 1.9, 2.1". En ese momento Pazos la interrumpió preguntándole en términos duros: "¿A costa de qué Mariana, a costa de qué, por qué perdió las elecciones? A costa de qué, tenés que preguntarte".

"Ay que dificil... Vos que sabés tanto lo que va a pasar en el 2026, 2027, vos que hacés futurología", deslizó entonces Brey a modo de provocativa respuesta cuando la periodista política la interrumpió recordándole que ella supo "quién iba a perder las elecciones", y cómo supo que iba a ganar, a lo que Mariana le remarcó filosa: "Como también creés que después de octubre esto se va , si es que llega octubre, porque para vos es el peor gobierno y está en el peor momento, yo te escuché decirlo".

Y mientras Nancy se mantuvo firme reafirmando que éste "es el peor momento y el peor gobierno. Totalmente", Brey continuó señalando la actitud de la oposición al actual gobierno: "Está la oposición haciendo un trabajo enorme para que este gobierno no pueda terminar el 2027, que no pueda llegar en lo posible a octubre, pero si llega octubre que no llegue al 2027 terminado".

Y tras ello, le dijo mirando a Nancy Pazos a la cara, sin pelos en la lengua: "Vos formás parte de esa oposición. Una oposición golpista que no quiere que el presidente termine su mandato".

Así, frente a esta acusación de golpista, Pazos reaccionó furiosa y aseguró a los gritos: "No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo", y fuera de sus casillas se preguntó: "¿me tengo que bancar a esta pelotuda diciendo que soy golpista?".

Fue allí cuando Georgina Barbarossa intentó calmar a sus dos panelistas con un tibio "no, no, no", ante lo cual Pazos la cuestionó fuera de sí: "Me dijo golpista y vos te lo bancás, ahora yo le digo pelotuda y no, pero qué pasa", frente a la irónica sonrisa de Mariana Brey quien demostró estar lista para uno nuevo round. Claramente esta historia continuará.

Marina Calabró repasó el fuerte cruce de Mariana Brey y Nancy Pazos en A la Barbarossa - captura Lape Club Social Informativo

Así fue el día que Mariana Brey y Nancy Pazos se pelearno por Cristina Fernández de Kirchner

Con la condena firme a Cristina Fernández en la causa Vialidad en junio pasado, por ese entonces la polarización política volvió a reflejarse con fuerza incluso en el mundo de la farándula, y el enfrentamiento entre Nancy Pazos y Mariana Brey sumó un nuevo episodio.

Durante la emisión de A la Barbarossa (Telefe), Nancy Pazos explicaba los fundamentos de la condena y mencionó que la ex presidenta podría cumplir la pena bajo prisión domiciliaria. La observación generó de inmediato la reacción airada de Mariana Brey, quien sostuvo que Fernández debería recibir el mismo trato que cualquier otra ciudadana y cumplir la condena “en una cárcel común”.

“Ella se dirigió al pueblo desde el balcón; si está tan cerca de la gente, ¿por qué miedo a ir a una prisión común? Si lo pide por ser mayor de 70 años, habría que considerar también a los genocidas detenidos de la misma edad”, argumentó Brey con tono enérgico. La comparación provocó la intervención de Georgina Barbarossa, quien señaló lo desafortunado del comentario, encendiendo aún más los ánimos.

nancy pazos.jpg

Pazos no tardó en responder: “Pará un minutito. Me están atacando por algo mínimo y no te podés parar”, mientras Brey replicó fuera de sí: “¿Hasta cuándo va a continuar este destrato? Estoy hablando con la conductora y no lo podés tolerar”.

La discusión escaló rápidamente, con Pazos insistiendo: “No es que no lo pueda soportar, pero no se puede contestar porque no hacés un punto y aparte. Te gritan a lo bestia y no parás. Me la saco para que puedas callarte”.

En ese punto, Brey volvió a exigir “un límite” y criticó con ironía: “¡No puede callarse!”, mientras Pazos, visiblemente molesta, retrucó: “¿Querés victimizarte más? Dale, hablá. Tené tu minuto de gloria”.