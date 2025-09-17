Por qué no se dan a conocer nuevos partes médicos de Thiago Medina

Thiago Medina continúa internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega luego del accidente de tránsito que tuvo el viernes 12 de septiembre eh horas de la noche en Moreno, provincia de Buenos Aires.
El ex Gran Hermano, Thiago Medina, continúa internado con pronóstico reservado después del choque en moto que tuvo el pasado viernes 12 de septiembre en Moreno.
A partir de ese momento, el centro de salud emite partes médicos diarios para que la familia conozca el estado del exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe). Pero ahora, llama la atención que la institución no diera a conocer durante la tarde del martes y durante la mañana del miércoles cómo sigue el ex de Daniela Celis.
El último parte fue el martes 16 de septiembre la mañana, cuando el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó: “El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva”.
El hospital no brindó una actualización durante la tarde-noche de ese día y tampoco en las primeras horas de la mañana del miércoles porque la condición de Medina se mantuvo estable.
Al no registrarse cambios en su estado de salud, los especialistas que atienden a Thiago Medina decidieron no volver a emitir un parte por considerarlo innecesario. De todas maneras, según pudo saber este portal, podría emitirse un nuevo parte este miércoles al mediodía y que desde ahora se empiece a emitir uno por día.
En el último informe se señaló que el joven “presentó un registro de fiebre, por lo que se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico”. Además, se destacó que “no hubo cambios respecto de los otros aspectos de cuidado. Se encuentra estable y con pronóstico reservado”.
Daniela Celis es la expareja y madre de las hijas de Thiago Medina. Ambos se conocieron en Gran Hermano y con el paso del tiempo lograron formar una hermosa familia pero hoy la alegría que tenían en su vida cambió por completo tras el accidente.
La exparticipante del reality habló con Intrusos (América TV) en el hospital y reveló cómo se enteró del siniestro vial en el que Thiago estaba involucrado,
"Llegué a casa y no lo encontré, lo llamaba y me parecía muy rato que no atendía. La hermana me dijo que había ido a buscar la moto que la había ploteado. Después de media hora me atiende la voz de una mujer y lo que nunca quise escuchar, lo escuché", contó.
"Me dijeron por teléfono: 'estábamos esperando tu llamado, Thiago está en el hospital de Moreno, necesito que vengas urgente, está en quirófano, no podemos darte ningún diagnóstico'", indicó Daniela respecto al momento en que le informaron el estado del padre de sus hijas.