Por qué no se dan a conocer nuevos partes médicos de Thiago Medina

Al no registrarse cambios en su estado de salud, los especialistas que atienden a Thiago Medina decidieron no volver a emitir un parte por considerarlo innecesario. De todas maneras, según pudo saber este portal, podría emitirse un nuevo parte este miércoles al mediodía y que desde ahora se empiece a emitir uno por día.

En el último informe se señaló que el joven “presentó un registro de fiebre, por lo que se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico”. Además, se destacó que “no hubo cambios respecto de los otros aspectos de cuidado. Se encuentra estable y con pronóstico reservado”.

Thiago Medina moto (1)

Cómo se enteró Daniela Celis del tremendo accidente de Thiago Medina

Daniela Celis es la expareja y madre de las hijas de Thiago Medina. Ambos se conocieron en Gran Hermano y con el paso del tiempo lograron formar una hermosa familia pero hoy la alegría que tenían en su vida cambió por completo tras el accidente.

La exparticipante del reality habló con Intrusos (América TV) en el hospital y reveló cómo se enteró del siniestro vial en el que Thiago estaba involucrado,

"Llegué a casa y no lo encontré, lo llamaba y me parecía muy rato que no atendía. La hermana me dijo que había ido a buscar la moto que la había ploteado. Después de media hora me atiende la voz de una mujer y lo que nunca quise escuchar, lo escuché", contó.

"Me dijeron por teléfono: 'estábamos esperando tu llamado, Thiago está en el hospital de Moreno, necesito que vengas urgente, está en quirófano, no podemos darte ningún diagnóstico'", indicó Daniela respecto al momento en que le informaron el estado del padre de sus hijas.