La dura denuncia de Ana, la hermana de Lowrdez Fernández, tras el rescate de la cantante: "Indignada"

"INDIGNADA. En un momento de supuesto profesionalismo e investigación, un maleducado pidiéndole un autógrafo, espero que reflexionen sobre las actitudes frente a gente que necesita ayuda, no un cholulo que porque es famosos, no actúan con profesionalismo", escribió Ana Fernández claramente molesta sobre el video en el que se oye precisamente esta situación.

IG Ana - hna Lowrdez Fernández 1

En estas imágenes, que circularon durante toda la tarde en los medios, se la podía ver a Lowrdez hablando con mucha dificultad en su intento de convencer a los profesionales del área de Búsqueda de Persona de la Policía de la Ciudad que estaba bien y fuera de cualquier peligro.

En tanto, al cabo de varias horas los hechos demostraron que la desesperación de la madre y las amigas de Lowrdez tenían un motivo real y concreto.

IG Ana - hna Lowrdez Fernández 2

Cómo fue el traslado de Lowrdez Fernández al hospital en ambulancia en medio de su crítico estado de salud

Después de varias horas marcadas por la angustia y la incertidumbre debido a la desaparición de Lowrdez Fernández, integrante del grupo Bandana, finalmente se logró autorizar el allanamiento en el domicilio de Leandro García Gómez, su pareja, en la noche del jueves.

El operativo policial se concretó aproximadamente doce horas después del primer intento de ingreso al departamento, ubicado en el barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. La intervención contó con la participación de la policía científica y se desarrolló en un clima de máxima tensión, mientras crecía la preocupación por el estado físico y emocional de la cantante. En ese contexto, García Gómez fue detenido por las autoridades.

El programa Pasó en América (América TV) ofreció detalles sobre cómo se produjo el traslado de Lowrdez hacia el Hospital Fernández. La cronista Dolores Villalba describió la situación: "Va caminando con mucha dificultad, ya la subieron a la ambulancia. Efectivamente no está está bien".

Embed

Villalba agregó que el traslado era necesario para brindar asistencia inmediata: "Por eso la llevan en el SAME para poder asistirla y garantizar su bienestar físico que en este momento no es el mejor".

El operativo, que generó gran expectativa y conmoción, se desarrolló con rapidez una vez que se obtuvo la autorización judicial correspondiente. Durante la intervención, el personal policial tuvo que coordinar con el SAME y la policía científica para asegurar que la cantante recibiera atención médica inmediata y fuera trasladada sin riesgos.

El caso provocó un fuerte seguimiento por parte de los medios y de los seguidores del grupo Bandana, quienes mostraron su preocupación a través de las redes sociales. La detención de García Gómez se produjo en un contexto de tensión, mientras las autoridades evaluaban el estado de salud de la artista y la seguridad en el lugar.

La situación de Lowrdez Fernández, que había generado gran alarma entre familiares, amigos y colegas, quedó bajo control una vez que fue trasladada al hospital, donde los médicos pudieron brindarle la atención necesaria. Las autoridades continúan con la investigación, mientras que el entorno de la cantante se mantiene expectante ante cualquier novedad que permita esclarecer los hechos.