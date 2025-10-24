Se conoció la perversa amenaza de Leandro García Gómez a Lowrdez Fernández

Lissa mencionó que ella se enteró de los hechos de violencia de los cuales Lowrdez es víctima no son novedad. "Ella contó que estaba viviendo situaciones de violencia. Lo contó en 2022", recordó.

"Sí, ella vino a LAM, habló de su padecimiento, pide ayuda, pero ¿qué pasó? ¿Se separaron y volvieron o, durante todos estos años, siguió viéndolo a escondidas?", preguntó Yanina Latorre.

"Yo creo que siguieron viéndose a escondidas. Nunca se cortó el vínculo, a pesar de las denuncias, a pesar de que intervino un juez", contestó Lissa.

"Ella tuvo un botón antipánico y lo devolvió. Hay quienes dicen él la convenció de no denunciarlo para no perder la revinculación con sus hijas, fruto de otro matrimonio", acotó Yanina.

"Está en un proceso de revinculación porque hubo un problema con sus hijos. Ella tiene que entender que no es la culpable de las desgracias de este hombre", explicó Lissa.

"¿Él le hace creer que es la culpable de sus desgracias?", retrucó Yanina. "Sí. Le dijo que si él perdía la revinculación con sus hijas por sus denuncias, la iba a matar", cerró Lissa.

¿Qué decidió resginar la mamá de Lowrdez Fernández por el bienestar de su hija?

Esta semana, Mabel López presentó una denuncia ante la policía por la desaparición de su hija, Lowrdez Fernández, a quien no veía desde el 4 de octubre.

La mujer sospechaba que su hija estaba privada de su libertad en el departamento de Leandro García Gómez, pareja de la integrante de Bandana.

Mabel acudió a la Justicia para poder ayudarla. Finalmente, el hombre fue detenido y Lowrdez fue trasladada al Hospital Fernández, donde ingresó en condiciones alarmantes.

Tras dejar ese centro de salud, la cantante decidió cortar todo vínculo con su madre, influenciada por la relación tóxica que mantiene con Leandro García Gómez.

En una entrevista en Ángel Responde, el programa de Ángel de Brito en Bondi Live, Mabel dejó en claro que está dispuesta a sacrificar el contacto con Lowrdez —que hoy está profundamente enojada con ella— siempre y cuando el bienestar y la salud de su hija estén garantizados.

“Como dice Lissa, la prefiero enojada pero viva”, expresó la mujer en el canal de streaming de Mandarina.

Mabel indicó que, por ahora, le resulta imposible intentar hablar con Lowrdez. “Está muy enojada conmigo, ya me esperaba esta reacción. No es consciente del peligro que corrió”, agregó.

Al finalizar, la madre de la artista lanzó una frase contundente sobre Leandro García Gómez: “Lo que puedo decir es que en 2019 ella estaba limpia. Conoce a este hombre y cayó con todo”, concluyó.