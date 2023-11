Valentino López dio detalles de un duro momento que vivió con Wanda Nara y Mauro Icardi: "Ya no quería más"

Embed

Valentino mencionó que la mirada ajena le pesaba mucho. "Hubo momentos muy difíciles de mi vida donde ya no quería más jugar. Imagínate estar jugando en el PSG y ya no querer... es raro. Terminó el año y me di cuenta que todo tenía que cambiar”, añadió.

Finalmente, el joven decidió probarse en River, donde hoy se luce como figura las inferiores. "Mi papá me dijo ‘River es familia'. Me vine a probar acá y desde el primer día mis compañeros fueron unos cracks, los técnicos.... En una semana quedé y estaba muy feliz", rememoró.

Wanda Nara reveló que tiene una extraña adicción: "Lo sabe muy poca gente"

En un vivo en su cuenta de Instagram, Wanda Nara reveló que tiene una extraña adicción. "Lo sabe muy poca gente", advirtió la conductora y decidió contar de qué se trata.

“Como hielo. Cuando estaba embarazada, estaba tan desesperada por el hielo que llegaba a los restaurantes desesperada pidiendo un plato de hielo”, detalló la botinera para sorpresas de sus seguidores.

Wanda indicó que su pareja tomó una firme determinación al ver su adicción por el hielo: "Me agarró tal locura con el hielo que Mauro compró una máquina que nos hace hielo constantemente porque comía sólo hielo. ¿Qué locura no?”.

La botinera mencionó que le llegaron a decir que podía tener que ver con déficit de hierro en sangre, pero ella mencionó que después de haber dado a luz continúa con deseo por comer hielo todo el tiempo. "Algunos dicen que es falta de hierro, pero lo tengo hace un montón y cuando estaba embarazada no tenía mal los valores”, cerró.