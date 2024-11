Victoria Vannucci confirmó su romance con un famoso artista internacional

"Hace algunos años, mi hijo me aceptar un acuerdo y me dijo: 'Mirá mamá yo no quiero saber nada de ver fotos tuyas con nadie y yo voy a ser muy feliz'. Por eso, cuando me preguntan por mi vida privada, yo me rio y digo: 'tengo un contrato y si digo algo, mi hijo me mata'", expresó Vannucci.

"Bueno, vos no vas a incumplir ningún acuerdo. Lo va a decir Diego Esteves", le propuso la conductora. "Hace un año que Victoria está en pareja con 21 Savage, un rapero británico que vive en los Estados Unidos", detalló el panelista.

La reacción de Victoria Vannucci fue una firme confirmación. "Diego, te tengo que ir a buscar a la salida del canal para cag... a palos", exclamó, ante la información del periodista.

Sin mucha escapatoria ante la primicia de A la tarde, la ex vedette remató con una frase elegante, con la que pudo sortear el tema. "Yo aprendí es mejor que cualquier sí o cualquier no", sentenció.

Victoria Vanucci, envuelta en una feroz interna entre Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa

Una feroz interna se desató entre Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa, según contaron este jueves en Socios del espectáculo (El Trece). El conflicto se generó por una invitada, que ambas querían tener, Victoria Vanucci.

La producción de A la Barbarossa convocó a la ex de Matías Garfunkel para cocinar en el piso. Sin embargo, ella fue al estudio, no salió al aire y se tuvo que ir. "Había un conflicto gremial y no salió", contó Rodrigo Lussich.

A los pocos días, Victoria Vanuccio volvió a ir al programa de Georgina Barbarossa. "Estaba todo listo, pero la bajaron por segunda vez. ¿Qué pasó? En el programa de Carmen Barbieri mandaron al aire una entrevista grabada que habían hecho con Vanucci. En la producción de Georgina no quisieron tener lo mismo al aire", detalló el periodista.

En una video que envió a Socios del espectáculo, Vanucci aclaró que ella no se enojó con la producción de Telefe ni nada por el estilo, como había trascendido: "Entiendo cómo es la televisión. Estaba en la cocina, a punto de salir al aire, y los productores me comentaron que justo estaba pasando la nota que me hicieron para el ciclo de Carmen. Logré entender que no podía competir Victoria contra Victoria en el mismo horario. Tengo la mejor con todo el mundo".

Al parecer, la que sí quedó algo enojada fue Georgina Barbarossa por la jugada de la producción de la competencia que, según lo pactado con Vanucci, iban a pasar la entrevista grabada después la participación de la experta en gastronomía vegana en Telefe.