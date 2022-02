Viviana Canosa, con todo contra Dalma Maradona: "No te voy a permitir que me insultes".

En el programa del viernes, en Viviana con vos por A24, Canosa le contestó a Dalma. "Ella se enojó porque defendí a El Kun, que es el padre de su sobrino. Dije que tenía razón. Yo no sé para qué carajo pagamos los impuestos si no vemos nada hecho con el dinero de esos impuestos, salvo que se lo llevan los políticos corruptos. Y entre tu papá y El Kun, me quedo con El Kun", afirmó.

Embed

Además, la conductora señaló que nunca vio a la actriz defendiendo a Mavys Álvarez, que denunció que fue víctima de abusos mientras estuvo en pareja con Maradona en Cuba.

"Traten de ser coherentes porque defienden a Thelma Fardin sin pruebas. Esta chica (por Mavys) contó cosas aberrantes. Tu viejo no fue a tu casamiento. Quería meter presa a tu vieja. Las acusó a ustedes que le habían una camiseta hasta todo lo que él había hecho. Pero parece que se olvidaron. ¿Por qué defienden a Thelma Fardin nadie defiende a Mavys?", exclamó.

"Yo soy pañuelo celeste y defiendo la vida desde la concepción. Y, si necesitas que te defienda, lo voy a hacer, pero no te voy a permitir ni que me insultes ni que me agredas. La que dice todo lo que dice es Mavys, no soy yo. La diferencia entre vos y yo es que vos tenés un montón de tiempo al pedo, yo tengo que laburar. Yo vivo de mi trabajo, no vivo de ninguna herencia", sentenció.

Nicolás Magaldi se metió en el medio de la pelea entre Viviana Canosa y L-Gante

Nicolás Magaldi se metió de lleno en el conflicto entre Viviana Canosa y L-Gante que terminará en la Justicia.

“Es maravilloso, porque es una discusión entre lo popular y esa élite que cree que es una figura emergente que no representa ciertos valores de un lugar”, dijo el conductor en una charla con el ciclo Mitre Live de Radio Mitre.

Y continuó sin mencionar a Viviana Canosa: "Le ha pasado a conductoras polémicas (hoy demandadas por el propio artista), que desde ese martillo de la opinión, creen que pueden juzgar a vos y a mí y a quién sea, por hacer lo que hacemos”.

“Muchas veces, para pertenecer se busca la crítica (y eso me preocupa más), de gente formada o de esa élite cultural que se sienta ante una cámara, bajan línea como un martillo y después están tomando bebidas que ´curaban el Covid´”, disparó por aquel día que en El Nueve, Viviana Canosa tomó, supuestamente, dióxido de cloro.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCY2iW1aNq6-%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=1672c82a-fe32-4827-b998-b5b51b7d61c5&access_token=EAAGZAH4sEtVABAKZBcKPjqgBcjbsOvpMZAT68PVa5bI1i1ngWhwzyE0ll8socXGa9RdzgY7dqAX2jL3ZAcoXWnMPnkyV0ST0a3SZC9KiB2n8vnDoJdoHq1ZCbzQeyTUJJZA6BO4YzyZCyfUXh8Ndz6I6R4g3AO3ZAF5JnWbCNe9dWQLPVUWkC3FF1Bnrk1sEGIeaPBZBa8pgIVuAZDZD View this post on Instagram A post shared by Nicolás Magaldi (@ngmagaldi)

En cuanto al accionar de la rubia contra el artista, Nicolás señaló: “Denunciar un éxito o el contenido de una letra no es responsabilidad de un periodista en ese caso, de última que actúe un fiscal de oficio, la música y el arte están para romper las brechas siempre”.

“Desde que los algodoneros cantaban blues como una expresión, hasta ahora, la música siempre es un fenómeno popular… ¿Te acordas de la cumbia villera? Contaba lo que pasaba”, dijo el periodista.

“No estamos exentos de creer o de creernos que el fenómeno cultural de este chico L-Gante que le va tan bien y es tan exitoso, es ajeno al movimiento cultural que representa toda la gente que forma parte de ese público”, continuó.

Y Magaldi cerró, contundente: “Faltar el respeto a él, es faltarle el respeto a la gente que lo sigue. No por escuchar a Bach, Beethoven, U2 o los Beatles sos un tipo superdotado; me parece que todo lo contrario, el no interpretar esos fenómenos culturales, te pinta un camino de ignorancia importante”.