Wanda Nara confesó donde quiere que juegue Mauro Icardi

Wanda mencionó que serían varios países se disputan la presencia del futbolista, entre los que se encuentran Estados Unidos y España. Al consultarle cuál es la propuesta más cercana a sus preferencias.

"Yo tengo muchas ganas de vivir en Turquía”, aseguró y sorprendió dado que por el contrario, se creía que dicho destino no era el que más le gustaba a la ex de Maxi López. “Veremos si se da”, lanzó y aseguró “Es un destino que me encanta, somos una familia grande y pensamos en función de todos”, reflexionó .

“Vino de sorpresa, muy linda sorpresa”, dijo Wanda sobre la visita sorpresa de Icardi a Miami, en el marco de la presentación del local de su marca en Florida.

Sobre el caso de Carmen su exempleada, aseguró “estar tranquila porque cuándo uno hace las cosas bien, está tranquila”, y aseguró que siempre la están mirando con una lupa, pero "está acostumbrada".

Fuerte comunicado de Wanda Nara sobre su imputación por trata de personas

Luego de que Alejandro Cipolla, el abogado de Carmen Cisnero Reboledo, asegure que Wanda Nara, Mauro Icardi y su madre Nora Colosimo “Quedaron formalmente imputados por trata de personas", la empresaria salió a hablar y difundió un contundente comunicado.

El descargo de la ex de Maxi López ante las acusaciones de su exempleada Carmen, fue publicado en el sitio web de la periodista Laura Ubfal, www.laubfal.com, en el cual desmienten la acusación.

“Atento a la falsa información que ha circulado en los medios de comunicación en el día de ayer, se hace saber que, habiendo tomado contacto directo los profesionales que me asesoran en las actuaciones aludidas, resulta: FALSO que exista una imputación formal contra Wanda Nara, Mauro Icardi, y Nora Colosimo. FALSO que exista una ratificación de denuncia”, comienza el comunicado.

Y continúa: “A la fecha, la justicia se encuentra investigando la “maniobra” de la que viene siendo víctima esta familia. Se encuentra en trámite la investigación acerca de quién ha divulgado esta falsa información con el consecuente perjuicio que esto ha ocasionado”.

En diálogo con Teleshow, Cipolla había afirmado también que “la visa que le hicieron a Carmen dice ‘asilo político’, lo que es una defraudación al estado italiano y de un estado de vulneración tremendo. Era cuando ya estaba en Italia viviendo después de un año. Estaba para ser deportada y en vez de blanquear la situación laboral, prefirieron llevarla con una funcionaria italiana a pedir un asilo político”, razón por la cual los habrían imputado, aunque según el comunicado todo sería información falsa.