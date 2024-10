Wanda Nara confirmará la noticia más dolorosa sobre Mauro Icardi con Susana Giménez

Luego el panelista de Intrusos, América Tv, recordó con sorpresa cuando fue hace unos días a un restaurante y minutos más tarde se sentaron a su lado la propia Wanda junto a Mauro Icardi, padre de sus hijas Francesca e Isabella, y los vio muy compinches y buena onda.

Embed

"Wanda va a comer todos los fines de semana con Icardi. De hecho, me la crucé y estuve hablando con ellos. A mí la separación me da extraño, los vi yo", precisó Guido en el ciclo que conduce Flor de la V.

"Me siento en una mesa atrás en La Cabrera. Estoy en el lugar y llega Wanda con Icardi y literal se sientan al lado mío. Fue una situación incómoda, imaginate la cara de Icardi cuando me ve. Se sientan al lado y escuchas todo, él es muy fachero", continuó su relato.

Y remarcó cómo fue la divertida charla con ambos: "Wanda me tira una cuchara en la mesa y me dice: no me grabes. Le digo que no la estaba grabando a ella. Era sábado a las 12 de la noche. Y cuando me estoy yendo me saluda buena onda y me dice que era un chiste. Icardi y Wanda divinos".

Además, se mostró la imagen de ese momento de Wanda Nara y Mauro Icardi en su romántica cena que contó con Guido Záffora como principal testigo.

mauro icardi wanda nara cena romantica.jpg

El letal comentario de Moria Casán al ver la jugada foto que publicó Wanda Nara

Wanda Nara siempre muestra todas sus facetas en sus redes sociales, desde su lado como empresaria, sus momentos en familia y a veces también algunas fotos que pueden ser algo subidas de tono.

En esta ocasión, la conductora decidió interactuar con sus seguidores a través de la cajita de preguntas de Instagram, y cuando una usuaria le preguntó por su estado sentimental, respondió con una pose que dejaba ver algo de su pecho.

De todas formas, acompañó la selfie con la palabra “feliz”, dejando en claro que estaba pasando por un buen momento en cuanto a su presente sentimental, y a pesar de su reciente separación con Icardi.

En medio del revuelo que esta imagen generó, el periodista Ángel de Brito decidió divertirse en sus redes y compartió la selfie de la empresaria con la consigna: “¿por qué Wanda sube esta foto? Solo respuestas incorrectas”.

Fue ahí, donde apareció Moria Casán con su lengua karateca y entre las tantas respuesta que recibió el periodista de espectáculos, ella sentenció : “Silicona explotada”.