Wanda Nara sorprendió subiendo fotos como nunca antes junto a Maxi López y causó revuelo

En una se los puede ver a pura diversión en las grabaciones del reality culinario mientras ella supervisa las verduras elegidas por el exfutbolista para una de sus preparaciones, al tiempo que en la otra se lo ve rodeado de dos de sus hijos y sentado en un sillón junto a Martín Migueles, nada menos que el actual novio de Wanda, bajo el título "Princesos".

Vale recordar que durante muchos años la mayor de las Nara estuvo ferozmente enfrentada al padre de sus hijos varones hasta no hace demasiado tiempo. Lo cierto es que ya en crisis con Icardi, Wanda y Maxi López llegaron a un acuerdo por el cual él le dejó la casa de Santa Bárbara a modo de compensación por los alimentos adeudados de Valentino, Benedicto y Constantino, y hasta su mayoría de edad.

Cómo es el picante ida y vuelta entre Wanda Nara y Maxi López en las grabaciones de MaterChef Celebrity

El martes de la semana pasada MasterChef Celebrity (Telefe) volvió a ser escenario de un divertido cruce entre Wanda Nara y Maxi López. La conductora y el exfutbolista, quien forma parte del certamen, protagonizaron un intercambio cargado de humor cuando ella lanzó una pregunta punzante sobre la actual pareja de él, Daniela Christiansson, que cursa su séptimo mes de embarazo en Suiza.

Durante la presentación de su plato ante el jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, Maxi compartió un detalle de su rutina diaria: "En el embarazo de mi mujer esta vez quiere milanesas, así que a cualquier hora me tengo que levantar y prepararlas".

No tardó Wanda en aprovechar la situación para lanzar su habitual comentario filoso: "La pregunta es quién le está haciendo milanesas ahora a la mujer de Maxi". Entre risas, Maxi admitió más tarde en la entrevista individual sobre su exesposa: "Es terrible".

Mientras los jurados probaban el plato, Wanda no pudo ocultar su curiosidad: "Yo quiero probar, Germán". Martitegui, con su característico tono irónico, le recordó: "Es la favorita de la mujer de ahora". La conductora, divertida, retrucó: "Ya sé, pero ¿qué tiene que ver?". El chef insistió: "Y no sé, no me parece. ¿Tenés un antojo?", mientras que Betular sumó un comentario humorístico: "Lo que falta".

Más adelante, Wanda aprovechó para indagar sobre el vínculo entre Maxi y su actual pareja: "¿En qué fecha se conocieron, Maxi?". Sin dudar, él señaló uno de sus dedos y explicó: "Acá, mirá, la tengo tatuada".

La respuesta dio lugar a otra chicana de Wanda: "Sí, casi se te está borrando", seguida de una curiosa consulta a Betular: "Betular, ¿qué dice ese dedito?". Entre risas, el chef admitió: "No, calculá que no veo".

El momento se cerró con la divertida frase de Maxi, que provocó carcajadas en todo el estudio: "No, no, las cuentas dan bien, las cuentas dan bien", dejando en claro que su historia de amor con la modelo sueca comenzó una vez ya separado de la mayor de las Nara, en medio de las risas por los ya habituales cruces entre la conductora y el exfutbolista.