Wanda Nara mostró fotos y video de la empleada que la denunció y la puso en jaque

Wanda Carmen historias 2.jpg Las historias de Wanda Nara que muestran el grado de familiaridad de Carmen, la empleada del escándalo.

Por eso, la astuta Wanda Nara anoche comenzó a subir desde sus historias de Instagram postales que ella misma le tomó a la señora, por ejemplo en el viaje que hicieron recientemente a Maldivas o el de Dubai tiempo atrás. Pero además, también compartió fotografías que le tomó a Carmen sola en distintos momentos cotidianos, como durante un reciente almuerzo en julio pasado junto a la familia de Zaira, o hasta un paseo de la rubia con Carmen y su madre, Nora Colosimo.

Wanda Carmen historias 3.jpg Las historias de Wanda Nara que muestran el grado de familiaridad de Carmen, la empleada del escándalo.

Pero claro que no conforme con ello, Wanda siguió compartiendo más evidencia que contradice las palabras de la mujer en aquel audio viralizado esta semana donde asegura que la tienen olvidada y sin pago desde hace años. De esta manera, la estocada final fue una postal desde la cocina de alguna de las casas europeas de Wanda Nara y Mauro Icardi, donde puede verse a las dos mujeres junto a 4 de los cinco hijos de la mediática empresaria.

Y como no podía faltar algún video, la rubia también compartió un momento particular en el que los Nara Icardi le cantan el feliz cumpleaños a Carmen, su ahora ex empleada, quien con este escándalo ya habría conseguido el ansiado pasaje que le reclamaba para regresar a Buenos Aires.

Apareció la segunda empleada de Wanda Nara que hizo otra dura denuncia de maltratos, despido y abandono

El fugaz paso de Wanda Nara por la Argentina ha dejado mucha tela para cortar, y el Wandagate está más picante que nunca. Tal es así que este viernes, en Intrusos (América TV), Marcela Tauro dio a conocer otra tremenda denuncia en contra de la representante y (por ahora) esposa de Mauro Icardi.

En esta oportunidad, quien acusa a la botinera es la hija de una ex empleada. Según la joven, que prefiere mantener el anonimato, indicó que su madre fue contratada por un período de dos meses, en París, en 2021.

WANDA 2.jpg

La hija de la supuesta damnificada denunció que, durante el tiempo que su madre trabajó para Wanda, “no salía porque no sabía cuales iban a ser sus feriados, días de descanso, ni en qué fechas le correspondía cobrar”. Pero eso no es todo. La ex empleada de la rubia tampoco tenía cobertura médica. Wanda le dejaba a esa señora el cuidado de sus hijas, Francesca e Isabella Icardi, pese a que esa no era su función principal. “Las nenas lloraban porque no la conocían”, dijo la hija de la ex empleada de la botinera.

La joven que habló en Intrusos reveló que, en una oportunidad, encontró a su madre sola en la casa con las niñas, sin comida y en un ambiente hostil (dado que Wanda y Mauro estaban distanciados en aquel entonces). Por supuesto ello repercutía en la organización del hogar. Las pequeñas querían comer, pero no sólo no habría comida, sino tampoco le le dejado dinero.