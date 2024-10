Wanda Nara mostró su descomunal casa de country donde descansa junto a Mauro Icardi y sus hijos: las fotos

Embed

Lo cierto es que Santa Bárbara es un country en el muchos famosos tienen sus casas de descanso, tal es el caso de Pampita quien es vecina de Wanda y sus parques sólo están separados por el lago del barrio cerrado.

Wanda Nara Santa Bárbara 1.jpeg

Así, fue la mismísima Wanda quien compartió varias postales de su descomunal casa en la que puede verse el enorme parque con vista al lago, la espectacular piscina al aire libre, así como el estilo minimalista del amplísimo comedor desde el que puede verse a lo lejos la moderna cocina.

En tanto, la mayor de las Nara también dejó ver la modernísima parrilla en la que su marido se aprestaba para cocinar un asado bien argentino, comida que seguramente extraña durante sus estadías en Turquía, donde cumple con sus compromisos deportivos con el Galatasaray, club en el que es la máxima estrella.

Wanda Nara Santa Bárbara 2.jpeg

La foto de Wanda Nara y Mauro Icardi que destapa la mentira de la conductora de Bake Off

Después del ruido mediático que generó uno de los posteos de Mauro Icardi en sus redes tras regresar a Buenos Aires, donde compartió una contundente imagen con Wanda Nara en la cama, para dejar en claro que no están separados, a pesar de las declaraciones de la conductora de Bake Off en el living de Susana Giménez, el futbolista ahora fue por más.

Así, a última hora de este miércoles el futbolista compartió en sus Instagram Stories una imagen en la que se lo ve junto a Wanda, Isabella y Cookie, la nueva mascota de la familia, abrazados, sonrientes y con la canción Amor Verdadero de su mujer de fondo demostrando de esta manera que una imagen vale más que mil palabras y dejando en claro que el vínculo matrimonial está intacto y no hay tal separación.

Wanda Nara y Mauro Icardi reconciliados.jpeg

Para muchos, estas imágenes no serían más que metamensajes con un destinatario puntual: L-Gante.

Sucede que a comienzos de esta semana se filtró una foto de Wanda besándose con el referente de la cumbia 420 frente a la Basílica de Luján precisamente cuando Icardi llegaba al país para disfrutar unos días en familia, que no sería más que parte de un videoclip de una canción que Nara y L-Gante hicieron juntos, pero que hasta ahora no lanzaron, lo que claramente fastidió no sólo a Icardi sino también a la conductora de Telefe.