El problema familiar que le impidió a Moria Casán ir a votar en la provincia de Buenos Aires

Hace unos días, Moria Casán salió a expresar su apoyo a Gimena Accardi en medio de las críticas que recibió en estos últimos días tras admitir una infidelidad a Nico Vázquez, con quien mantuvo una relación de 18 años.

La separación entre los actores continúa generando repercusiones en los medios, y varios famosos ya se manifestaron sobre lo ocurrido. En este contexto, se debatió si es justo atribuirle toda la culpa a Accardi o si la manera en que se trató el tema refleja, en cierto punto, un enfoque machista.

Entre tantas figuras, fiel a su estilo polémico, La One no dudó en dar su opinión en X sobre este tema, que se convirtió en uno de los más comentados de la farándula argentina. "Chismes zonales. Accardi confiesa infidelidades, y eso es valentía, empoderamiento. ¿Por qué piden que la escupan? Eso es sometimiento y negar tu propia confesión. O sea, no aclares que oscurece. Banco a Nico", defendió a Gimena, dejando entrever que ya asumió la culpa y es hora de dar por cerrado el asunto.

Además, dejó en evidencia que sus opiniones serán directas, sin filtros, y que seguirá expresándose libremente sobre las experiencias y emociones de las mujeres.

"Reflexiones mías, japaletas, todo berreta. No me vengan a buscar por lo que twitteo porque no contesto más. Voy a twittear todo lo que se me cante respecto a las mujeres lastimadas, humilladas, abandonadas, vengativas y, sobre todo, despechadas", expresó.