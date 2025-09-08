A24.com

El problema familiar que le impidió a Moria Casán ir a votar en la provincia de Buenos Aires

Moria Casán no pudo asistir a las Elecciones Legislativas 2025 de la provincia de Buenos Aires por un problema familiar. Enterate qué pasó.

8 sept 2025, 09:15
Este domingo 7 de septiembre se llevaron a cabo las Elecciones Legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires y como en cada jornada electoral, se esperaba la presencia de Moria Casán como así también de varios famosos.

Pero la One no pudo participar de la jornada electoral debido a que estuvo cuidando a su nieto enfermo. Así lo confirmó su representante, Maxi Cardaci, quien explicó que la actriz pasará la jornada junto a su familia.

Como en cada elección, se esperaba la presencia de Moria en las urnas de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la actriz no pudo acercarse a la escuela de Parque Leloir donde la esperaban algunos curiosos.

Y su representante, Maxi Cardaci, explicó el motivo de su ausencia: “No pudo ir a votar porque su nieto Dante está enfermo y anoche se quedó con él. Hoy lo estuvo cuidando hasta que llegaba Sofía y después se iba para el teatro”, contó en diálogo con TN Show.

Pese a no haber participado en las elecciones, se confirmó que Moria sí asitió a la función de Cuestión de Género, obra que protagoniza junto a Jorge Marrale en el Teatro Metropolitan.

Moria Casán bancó a Gimena Accardi tras la polémica separación con Nico Vázquez

Hace unos días, Moria Casán salió a expresar su apoyo a Gimena Accardi en medio de las críticas que recibió en estos últimos días tras admitir una infidelidad a Nico Vázquez, con quien mantuvo una relación de 18 años.

La separación entre los actores continúa generando repercusiones en los medios, y varios famosos ya se manifestaron sobre lo ocurrido. En este contexto, se debatió si es justo atribuirle toda la culpa a Accardi o si la manera en que se trató el tema refleja, en cierto punto, un enfoque machista.

Entre tantas figuras, fiel a su estilo polémico, La One no dudó en dar su opinión en X sobre este tema, que se convirtió en uno de los más comentados de la farándula argentina. "Chismes zonales. Accardi confiesa infidelidades, y eso es valentía, empoderamiento. ¿Por qué piden que la escupan? Eso es sometimiento y negar tu propia confesión. O sea, no aclares que oscurece. Banco a Nico", defendió a Gimena, dejando entrever que ya asumió la culpa y es hora de dar por cerrado el asunto.

Además, dejó en evidencia que sus opiniones serán directas, sin filtros, y que seguirá expresándose libremente sobre las experiencias y emociones de las mujeres.

"Reflexiones mías, japaletas, todo berreta. No me vengan a buscar por lo que twitteo porque no contesto más. Voy a twittear todo lo que se me cante respecto a las mujeres lastimadas, humilladas, abandonadas, vengativas y, sobre todo, despechadas", expresó.

