Wanda Nara reveló por qué sus hijas no quieren ver a Mauro Icardi y le tiró un palito a la China Suárez

Luego, aseguró: "Yo lo que quiero es que mis hijas tengan contacto y crezcan con su papá. Yo voy a ser la encargada de volver a forjar esa relación. Mi hijas tienen una personalidad muy fuerte. Ella también toman sus propias decisiones. Yo creo que a los chicos hay que escucharlos y acompañarlos. Ella saben lo que yo pienso".

Acto seguido, la angelita Marcela Feudale le preguntó: "De lo que estás diciendo se desprende es que tus hijas no querrían ver a Mauro, ¿estás tratando de insinuar eso?".

"Yo prefiero que quede en la Justicia, como tienen que quedar algunas cosas, para resguardar a mis hijas. Yo, como adulta, voy a hacer todo lo posible para que ese vínculo sea como fue siempre", le respondió la empresaria.

En otra parte de la entrevista, el presentador quiso saber: “Los abogados de Icardi pusieron en el escrito que vos pusiste como condición que la China no esté presente cuando tus hijas están con el padre, ¿es cierto eso?“.

“No, yo traspasé los pedidos de mis hijas que no viven con el papá y, cuando lo ven es muy poco tiempo, entonces quisieran pasarlo con él, y quizás no con una familia ensamblada en un mes o un mes y medio de relación que tienen...”, disparó la cantante de Bad Bitch.

Además, se encargó de remarcar que ella actúa diferente con Elián Valenzuela. “Nosotros vivimos en casas separadas. Nos hemos ido de vacaciones y dormíamos en cuartos separados. Yo duermo con mis hijas en mi cama, si no no duermen. Últimamente por todo esto, ellas duermen conmigo. Y no desayunan y cenan con una persona nueva. Las estoy acompañando de la mejor manera posible en esto que para ellas es un duelo”, contó.

Embed

La batalla legal con Mauro Icardi se intensifica a nivel internacional por sus hijas: la peor noticia para Wanda Nara

En la tarde del miércoles Wanda Nara sufrió un revés judicial tras ser intimada por la Justicia local a entregarle sus hijas a Mauro Icardi por un lapso de 15 días corridos y pagar una multa de 80 millones de pesos -que irán a parar al Hospital Gutiérrez- por no restituirlas en los tiempos que había dictaminado el Juez.

Pero tal parece que la batalla legal entre la mediática y el futbolista está muy lejos de terminar. Según reveló la angelita Yanina Latorre desde sus Instagram Stories, ahora la Justica internacional también solicitó la restitución de Isabella y Francesca Icardi a su padre.

Así, tras revelar que "una de las abogadas nuevas de Wanda avisó que ella no va a entregar a las hijas", luego de la orden de la Justicia local y que "el próximo paso sería... retirar a las niñas con la fuerza pública. Icardi no quiere llegar a eso", Yanina anunció una mega bomba.

IG Wanda no queiere restituir a sus hijas.jpeg

"Llegó a Cancillería la orden de restitución internacional de Isabella y Francesca Icardi pedida por Turquía e Italia", informó Latorre. Vale recordar que las nenas tenían residencia en Turquía cuando llegaron sólo por un tiempo a Argentina en agosto pasado para que su mamá cumpliese con sus compromisos laborales con Telefe.

Ordenan restitución internacional de las hijas de Mauro Icardi - IG Yanina Latorre.jpeg

Por aquel entonces, Wanda llegó al país para conducir Bake Off, pero con el correr de las semanas, ya hacia fines de octubre ella decidió separarse de Icardi, estalló un escándalo familiar y comenzó el feroz enfrentamiento mediático y judicial.

Así, Latorre explicó el famoso "tic tac" que Icardi publicó varias veces en sus redes, dado que tenía que ver con esta decisión. "La realidad es que Mauro tiene que volver a Turquía por su trabajo. Además el centro de vida de las niñas, su último domicilio legal es Turquía. Él siguió pagando el colegio... Nunca estuvo de acuerdo con la escolarización de las hijas en Argentina", contó en una extensa historia virtual.

Pero también agregó: "Además, sumale a todo esto que Wanda pide la mudanza internacional, diciendo que todas las pertenencias de las niñas están en Turquía". Y sobre el accionar legal de Icardi argumentó que "el pedido lo inicia en Turquía por el centro de vida de las niñas en ese lugar. Y paralelamente lo inicia en Italia, porque las niñas son italianas y no tienen otra nacionalidad. Las chicas vivieron en Italia, en Francia y en Turquía".