Wanda Nara reveló su secreto para enamorar a los hombres

En medio de este culebrón, para sorpresa de muchos, en un posteo en su cuenta de Instagram, Wanda reveló cuál es su secreto para conquistar a los hombres.

"Me da risa que digan: 'uy, estaba en una farmacia'. ¿Quién va a ir por mí? Y, obvio, no me van a ver como en Instagram. La realidad mía es esa: alpargatas y jogging. Y les voy a decir algo: si me pongo a pensar... me trajo mucho más éxito ese look, que quizás una foto de Instagram", expresó la botinera.

Por último, Wanda aconsejó a las mujeres que sueñan ser como ella. "Menos es más y lo natural garpa mucho. A veces me dicen: 'decime un consejo'. Nada. Yo estoy todo el día así, normal. Y si tengo una primera cita, muchas veces, voy a así", cerró.

wanda-nara-keita-balde.jpg

Se filtró la conversación privada entre Wanda Nara y la mujer de Keita Baldé

El viernes en Intrusos (América TV), el periodista Jordi Martin confirmó que Wanda Nara está en pareja con el jugador Keita Baldé, con quien habría tenido un encuentro amoroso en Dubai.

"Aquí hay un titular: 'Wanda Nara y Keita son novios'", afirmó en el programa de Flor de la V. Incluso, el español aseguró que vio una foto comprometedora de la diosa argentina con el senegalés.

Como si fuera poco, Jordi indicó que habló con Wanda, que le reveló que se comunicó con Simona Guatieri, la mujer de Keita Baldé. "Hablé una hora con Wanda y me explicó muchas cosas. Me dijo que le escribió a Simona y le puso: 'dejame vivir mi historia con Keita, ya no eres su mujer'".

Además, el español indicó que el senegalés le juró a la empresaria argentina que están distanciado de su pareja. "Me die Wanda que Keita le traslada que ya no está con Simona, que están separados", sostuvo.

Por último, en Intrusos compartieron un audio que el futbolista le envió a Wanda. "Eres una mujer maravillosa. Tienes un corazón increíble", dice Keita en dicha grabación.