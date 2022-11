Wanda Nara rompió el silencio y reveló todo sobre su separación de Mauro Icardi

"Hola Argentina, llegué hace dos días pero no paré un minuto", publicó la hermana de Zaira, y no tardaron en llegar las consultas.

"Por qué no decís que te reconciliaste?", le preguntó un seguidor, y Wanda fue tajante: "Porque estaría mintiendo, intenté porque creo que una relación de tantos años merecía otra oportunidad... pero no resultó", dijo acompañando su respuesta con una carita triste.

Luego le preguntaron si iba a estar en Gran Hermano 2022 (Telefe), a lo que respondió "No, me encantaría pero estoy con mucho trabajo". Y, para cerrar -por ahora- reveló que no fue a Qatar porque "hay muchas cosas que no comparto de cómo abordan algunos temas".

wanda nara responde 1.jpg

wanda nara responde 2.jpg

Wanda Nara está en Argentina y hay rumores de reconciliación con L-Gante

Lo que muestran las redes sociales no siempre es real, y nada es lo que parece si del mundo virtual se trata. Por ejemplo, en LAM (América TV) confirmaron que Wanda Nara ya está en Argentina, y lejos de estar reconciliada con Mauro Icardi, está cada vez más cerca de volver con L-Gante.

Fue Yanina Latorre quien aseguró que si bien desde "el entorno de ellos dicen que están reconciliados, a ella le da vergüenza amigarse con él después de todo lo que pasó y de las cosas que dijo"

image.png

Si bien Wanda y Mauro intentaron darse otra oportunidad con el viaje a las Islas Maldivas, las cosas no estarían tan bien como parece, y su visita a nuestro país sería decisiva, reveló el panel del ciclo que conduce Ángel de Brito.

"Yo creo que está enamorada de L-Gante", aseguró Yanina, y aseguró que Wanda vivió con el cantante momentos íntimos que nunca antes experimentó.

"Sigue la separación, hicieron una Luna de miel, pero no hay marcha atrás", dijo Pía Shaw haciendo referencia a lo que le dijo la abogada de la botinera, Ana Rosenfeld.