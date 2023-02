Wanda Nara se mostró emocionada por el sueño que cumplió su hijo Valentino: "Te amo"

El joven tiene el sueño de seguir la carrera profesional de su padre y dio este primer gran paso al quedar en la novena del club millonario, donde su papá saltó a la primera división y luego a Europa.

wanda nara valentino 2.jpg

Desde Instagram, Wanda Nara compartió un emotivo mensaje dedicado a Valentino: "Te amo. Aunque me duela verte crecer y los cambios que provocan en la familia soy la más feliz", comenzó movilizada su posteo.

Y cerró: "Es tan difícil encontrar un propósito y una pasión del alma en la vida. Y vos de tan chiquito la tenés. Que nada ni nadie te desenfoque de tu meta y que tus sueños sean el motor de tu sacrificio, las piedras en el camino son inevitables, sáltalas o coréelas pero seguí con mas fuerza. Hay un solo secreto trabajar con el alma".

Cabe recordar que Wanda y Maxi, que en el último tiempo parece que recompusieron la relación, también son padres de Benedicto y Constantino.

wanda nara valentino.jpg

Wanda Nara reveló su secreto para enamorar a los hombres

En un posteo en su cuenta de Instagram, Wanda Nara reveló cuál es su secreto para conquistar a los hombres y sorprendió a todos.

"Me da risa que digan: 'uy, estaba en una farmacia'. ¿Quién va a ir por mí? Y, obvio, no me van a ver como en Instagram. La realidad mía es esa: alpargatas y jogging. Y les voy a decir algo: si me pongo a pensar... me trajo mucho más éxito ese look, que quizás una foto de Instagram", expresó la botinera.

Por último, Wanda aconsejó a las mujeres que sueñan ser como ella. "Menos es más y lo natural garpa mucho. A veces me dicen: 'decime un consejo'. Nada. Yo estoy todo el día así, normal. Y si tengo una primera cita, muchas veces, voy a así", cerró.