Wanda Nara: Trascendió cómo será el proyecto que la une con sus ex, Mauro Icardi y Maxi López

“Telefe, Paramount, le ofreció a Wanda lo mismo que hizo Pampita: mostrar la historia de su vida”, contó el panelista, que reveló las condiciones que le impuso la cadena a Wanda.

“¿Qué le dijo Telefe? Que está perfecto que muestres la historia de su vida y demás, pero que esté Maxi y que esté Mauro”, sumó Guido.

“Uno ya está de acuerdo y dijo que sí. Maxi López dijo que sí, y Mauro Icardi, te digo que está en un 95 por ciento de que comparta este reality con Wanda”, afirmó Zaffora.

Wanda volverá el 13 de octubre a Turquía, el nuevo destino futbolístico de la familia. Según contó el panelista, la rubia alquiló una casa distinta a la de Icardi para vivir en la misma ciudad por sus hijas, Francesca e Isabella.

¿Era todo mentira? La verdad del viaje de Mauro Icardi y una aparición juntos en televisión que cambiaría la historia

En medio de la escandalosa separación de Mauro Icardi y Wanda Nara, se supo que el jugador vino a la Argentina para estar en una grabación de ¿Quién es la máscara? (Telefe), donde la rubia se desempeña como una de las investigadoras.

Yanina Latorre y Fernanda Iglesias, las panelistas de LAM (América TV), dieron los detalles. “Hace un ratito, leí en la revista Gente que Mauro Icardi vino a grabar La Máscara”, comentó Iglesias.

“Claro, yo estoy convencida de que vino a eso”, añadió Yanina. “Les arruinamos el pastel cuando nos esteramos que él estaba acá, vino dos días nomás”, indicó.

Sin embargo, esta hipótesis plantea que Icardi vino al país para convencer a la madre de sus hijas de no continuar con los papeles de divorcio. Así fue explicado por Guido Záffora, en Es por Ahí: “Rosenfeld llega más tarde. Ella es la que intenta persuadir a Icardi con que no era el lugar, no era el momento y era temprano a la mañana, para que revea la situación. Es ahí cuando Wanda decide irse a su casa de Santa Bárbara”.