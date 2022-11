Wanda Nara y su explosiva frase sexual sobre L-Gante tras su fogoso reencuentro 

Según trascendió, el fogoso reencuentro entre el referente de la cumbia 420 y la mediática tuvo lugar en el piso que la rubia tiene en Nuñez. "Hay una frase sexual... Lo puso en el top one", reveló horas más tarde Yanina Latorre desde LAM (América TV). Y agregó picante: "Hay una frase que no la puedo contar, pero que se la dije a Ángel. Sexual... Tremenda... Como nadie. 'me gar... como nadie...' Como nadie, lo puso en el top one".