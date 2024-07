Ximena Capristo y Gustavo Conti revelaron por qué no fueron a la final de Gran Hermano: "Tuve un tema..."

Embed

Enseguida, Pía Shaw la interrumpió y le preguntó: “¿Por qué no estuviste anoche?”. Ximena reveló que optaron por quedarse en su casa porque no quien cuide de Féliz: "Tuve un tema con Félix. No lo podía dejar con nadie”.

“A mí me gusta verlo desde casa. Yo soy una fanática de este programa. Quería ver la final desde el sillón de casa. Con Gus estuvimos los dos, apasionados, y Félix también”, agregó.

“Claro, Gus tampoco estaba y los dos formaban parte de La noche de los ex”, advirtió la panelista de A la Barbarossa. “No iba a ir uno y el otro no. Preferimos quedarnos en casa y mirarlo. La producción estaba avisada”, cerró la morocha.

Escandaloso cruce entre las ex Gran Hermano Ximena Capristo y Romina Uhrig: "A mí, bajame la vocecita"

Ximena Capristo y Romina Uhrig protagonizaron un más que tenso momento durante el debate de La noche de los ex Gran Hermano mientras intentaban encontrar las razones por las que Zoe Bogach había quedado fuera de juego y cuánto influyó la visita de su mamá, Aixa Abasto.

Lo cierto es que en un primer momento el conductor del envío, Robertito Funes Ugarte, hizo un intento por controlar a las analistas que comenzaban a elevar el tono de voz mientras exponían sus opiniones encontradas, pero la situación terminó desmadrándose por completo entre ellas.

“Nadie está bardeando a la madre de Zoe. Lo único que dije, y mucha gente lo piensa, como Lu y como muchos, que los comportamientos de la madre no estaban bien, como por ejemplo como le habló a Zoe. Es lo que vi”, fue el comentario de la ex GH2022 que generó la desaprobación de Capristo.

Cruce Romina Uhrig y Ximena Capristo - captura La noche de los ex GH2023.jpg

Fue entonces que Romina terminó gritando: “Bueno, Negra. ¿¡Pero para qué estamos acá?!”, lo que desató la furia de Ximena. “¡Pará, pará, pará! A mí bajame la vocecita. ¡Conmigo, bajá un cambio!”, disparó desencajada.

Claro que en su defensa, la mujer de Gustavo Conti agregó enojadísima: “Yo no te estoy bardeando. Vos me estás interrumpiendo desde el primer momento que arrancamos el programa. ¡No me rompas las pelotas!”.

Pero la ex GH2022 no se achicó. “ Bajá vos el tonito. Yo te estoy hablando muy bien y dejame opinar. Somos libres de opinar”, argumentó Uhrig mientras Capristo seguía firme en su postura: “Para mí la madre no perjudicó a la niña”.

“¿Para qué estamos acá? Vos tenés tu pensamiento y yo el mío. Acá nadie te está atacando”, prosiguió Romina, intentando hacer entrar en razones a su colega quien al verse acorralada atinó a bajar el tono de la palea al deslizar: “Recién me la tiraste... Así que bajemos un cambio todos”.