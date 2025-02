Yanina Latorre anunció quién será su testigo clave en el juicio que le inició la China Suárez

Pero como Yanina ya tiene otra causa con la China, que irá a juicio, la actriz solicitó incorporar esto al expediente. Ante esta situación, Yanina Latorre contó el as bajo la manga que tiene para enfrentar a la actual novia de Mauro Icardi.

Desde su programa radial en El Observador, la angelita detalló el caso. “Yo estoy nombrada 40 veces en el escrito. Ese mismo escrito que le mandó a Wanda me lo mandó a mí, pero a mí no me pidió multa. Es un factor más del juicio eterno que me está haciendo”, confió despreocupada.

“¿Qué hice yo? La metí a Wanda de testigo, y me la aceptaron. Así que yo voy a juicio derecho, y el día que me toque el juicio va a estar la China Suárez, yo enfrente, y Wanda de testigo”, anunció con bombos y platillos y lanzó filosa que “va a ser para alquilar balcones”.

Y tras detallar su situación legal con la China, Yanina Latorre remarcó que "ella va agregando" denuncias a la demanda que viene desde hace un par de años y, fiel a su estilo verborrágico, le hizo saber: "No te tengo miedo, China. Soy periodista, me dan un coso, y yo me voy a sentar ahí, y Wanda dirá lo propio”.

Yanina Latorre mostró los escandalosos chats entre Wanda Nara y la China Suárez sobre Mauro Icardi

A comienzos de febrero, desde sus vacaciones en Estados Unidos Yanina Latorre se comunicó con Ángel de Brito en LAM (América TV), le respondió con todo a la China Suárez y mostró los chats entre la actriz y Wanda Nara sobre Mauro Icardi.

"La China en este cuento es la tercera, cuarta, quinta, décima en discordia, metida en el medio de un divorcio mientras dos pibes se matan", comenzó diciendo Yanina.

"A Icardi lo acusaron de violento, se viralizaron audios de las hijas llorando y le preocupa la batita de Hello Kitty. Evidentemente esta mina (por Suárez) lo trastorna", siguió la rubia filosa.

Después admitió que le molestó que la ex Casi Ángeles la tratara de cornuda. "No es un insulto, yo fui víctima, y ella acá no es víctima, es victimaria. Ella no es cornuda, porque siempre se adelanta y cuernea primero. Porque ella vive cuerneando tipos y si no, se encarga de meterle los cuernos a las mujeres de los tipos casados. Eso me parece un espanto", opinó.

Más adelante, anunció enojadísima: "En este momento voy a empezar a subir todos los chats que tengo de ella y Wanda. Ella fue la que le contó a Wanda cómo se lo gar... a Mauro. Le contó todo. La enloqueció. Esto lo tenía guardado para el juicio, pero hoy les voy a mostrar quién es la China Suárez".

"Psicopateadora profesional. Y Wanda, viva, le decía 'contame más, contame más'. Y la China le mandó sus propios chats con Mauro. Escuchá esto: ella le manda a Mauro una foto de Wanda embarazada y le dice 'no paro hasta que me dejes así'", reveló Yanina.

"Yo todo esto lo guardé en el momento que Wanda me contó todo. Yo le prometí que no lo iba a viralizar y me lo guardé para el juicio", explicó.

Minutos antes de las 22, la mujer de Diego Latorre compartió a través de sus historias de Instagram los chats entre Wanda y Suárez que sucedieron en 2021.

