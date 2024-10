Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara tras su foto a los besos con L-Gante: "Le baja el precio"

"Cuando un tipo te cagó y lo decidiste perdonar no podés vivir toda la vida haciendo eso, ya está. Es borrón y cuenta nueva", opinó la panelista de LAM.

"Yo creo que ahora cada vez que hay crisis, ella lo agarra en cosas. No sé si lo agarra en un chat o en algo que pasó. Eso es inherente a la vida de ellos. Pero digo, ella está que se separa o no se separa... Para mí no es nada claro porque el tipo viene acá cada vez que tiene libre", siguió Yanina.

Ahí, Pía Shaw le preguntó: "¿A vos te quedó algo claro cuando habló con Susana (Giménez) si está separada o no?". "Para mí está con él y no lo quiere decir públicamente porque lo tiene a L-Gante que se lo está garc... y no es clara", aseguró la rubia.

Por último, Yanina comentó: "Pero terminan mal Wanda y Mauro. Esto no es normal. Y esto le baja el precio de glamour. Ella aspira a ser una Susana Giménez pero hoy está lejos. ¿Cuándo Susana hizo esto?. Chapalo a L-Gante pero no en la plaza ni te dejes sacar fotos por el entorno".

Yanina Latorre reveló qué objeto encontró entre la ropa de su hija Lola: "¿Esta es la educación que te di?"

En No tiene Solución, el programa de Bondi Live, Yanina Latorre reveló este martes qué objeto encontró entre la ropa de su hija Lola cuando le ordenaba su dormitorio.

“Escuchen esto. Mi hija Lola tiene montículos de ropa que no termina de guardar, ordenar", comenzó diciendo la panelista de LAM a sus compañeros.

"Factura vieja entre la ropa, factura de comer. Empecé a desglosar pantalones... ¿esta es la educación que yo te di? ¿Guardar comida entre la ropa?", disparó enfurecida.

Acto seguido, el comediante Darío Orsi le comentó en broma: "Una hija tuya no come facturas. Si es croissant, puede ser. Pero medialuna, no. Si es medialuna la echás del country".

"Eran como unos pancitos de queso. Pero si le llego a encontrar un parlante se lo meto en el ort...”, cerró la rubia.