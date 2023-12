Yanina Latorre apuntó sin filtros contra Úrsula Vargues y ella se metió con su familia: "Vergüenza me daría..."

Y continuó: “Que tiene cuatro mil suscriptores, una radio online, mi hija tiene mas suscriptores en su youtube. Una radio de poron… que ni siquiera monetiza en YouTube, como ahora se le cayó toda la pauta, está pidiendo a la gente que le done plata. Vayan a laburar, porque la gente debería darle plata a estos dos para mantenerlos”.

"A ella a ver quién la llama para darle un programa de aire. Es más digno laburar. Que se plantee porque no la contrata nunca el sector privado, porque esta era la que entraba a la casa rosada con Alberto en pandemia, no sé qué iban a hacer”, siguió fuerte Yanina Latorre.

“Me da bronca de la pauta oficial de estos medios, que cuando vas a pedir pauta el medio, te piden las métricas, oyentes, el rating. Digo a Vargues, a esas radios, ¿en qué contexto le dan pauta oficial? Me tome el trabajo de meterme en el canal, tiene 35 vistas, el que más vistas tiene es 400", remarcó la angelita.

"¿Por qué le dan pautas oficiales a estos? Es una forma de robar. La pauta oficial que le podes dar a C5N la entiendo, porque tiene rating. Te puede gustar o no. Pero la pauta oficial a Úrsula, explicámelo. ¿Para qué es, quién se la da?", indicó.

Y agregó enojadísima: “¿Por qué tengo que mantener yo a Úrsula que es una inútil, no sirve nada? La echaron de todos lados, de todos los paneles. ¿No te da vergüenza pedir plata? Si no sos comunicadora, no tenés talento, andá a trabajar a un supermercado. ¿Por qué yo tengo que mantenerla”.

Ante esto, Úrsula Vargues utilizó su cuenta en la red social X para responderle con todo a Yanina Latorre tras sus dichos en el ciclo radial y se metió con su familia y su matrimonio con Diego Latorre.

"Vergüenza me daría a mí seguir casada con un tipo que le gusta que le rompan el culo y vos no estás en el menú", lanzó sin rodeos la ex modelo.

Y siguió picante: "Aclaro que no tengo canal de YouTube. Así que no sé qué mierda miró la que no ve que hace su marido. Buenas noches!".

"La mina se queda con un marido que no le gusta coger con ella. Y cree que es lo más. "No la ven"", finalizó en otro fuerte mensaje.

Se conocieron los detalles de la navidad de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Luego de las versiones que señalan que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul pasaron navidad juntos, Yanina Latorre reveló en LAM, América Tv, los últimos detalles del vínculo entre ambos y desmintió dicha versión.

“De Paul no pasó la navidad con Tini, esa foto que subieron de una pared roja con un chico, en realidad no es el mejor amigo de Fran Stoessel. Porque ahora todos son los amigos, pero Fran trabaja para él, hacen eventos, ponen restaurantes. Y a su vez, cómo vive en Madrid es amigo de Rodrigo. Porque hay un punto donde ya tienen como un círculo mezclado”, explicó la panelista.

En cuanto al festejo de Tini, amplió: "Tini, Francisco y los Stoessel, pasaron navidad en su casa de San Isidro con familia, amigos pero no estaba Rodrigo De Paul. Le pregunté a Mariana (mamá de Tini)'che volvieron' y me dice: 'mirá, si volvieron a mi tampoco me lo contaron'".

En ese sentido, también dio detalle importante acerca de su vínculo general y expresó: "Por ahí se están mensajeando y ni se lo contaron a los padres, pero hasta ahora que están en suelo argentino, no se vieron desde que cortaron”.