Luciana Salazar logró pasar un control policial como una verdadera diva: "Con taco aguja"

“Jajaja, la salvé a mi amiga que había tomado y tuve que manejar yo, sino se nos llevaban el auto”, contó la rubia en la publicación y mencionó que, fiel a su estilo, jamás abandona la elegancia: "Todo terreno, te manejo cualquier auto y con taco aguja”.

Pese a tratarse de una famosa, el agente de tránsito se mostró serio y distante, dejando en claro que no hay privilegios en los controles. "Todos pasan por lo mismo. Retiré la bombilla. Te escribo, te entrego y chau", le dice, antes de autorizar su circulación.

Tremendo descargo de Luciana Salazar contra Martín Redrado por la cuota alimentaria de Matilda

La relación entre Luciana Salazar y su ex Martín Redrado es nula y actualmente solo los une la guerra judicial por los alimentos de Matilda. Ahora, la rubia volvió a expresarse e hizo un duro descargo contra el economista.

A través de sus historias de Instagram, la modelo escribió: "Tenías que presentarte el 8 de este mes en la Justicia civil de familia y ahora presentás una reserva de viaje que hasta abril no venís".

Pero no quedó ahí, Salazar también expresó: "Esto es una broma, no se puede creer. Justo hoy se cumplen dos años que no cumplís con la cuota alimentaria. Si no fuera por tu firma te presentarías ya".

"No tenés vergüenza de lo que hacés con una menor. Esto es indignante", cerró furiosa Luciana.