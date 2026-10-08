Yanina Latorre contó lo que nadie dijo sobre la despedida de Messi: papelón, escándalos y una crítica sin filtro

Lionel Messi tuvo su despedida de la Selección Argentina con un amistoso ante Benín que terminó en un resultado de 3 a 0 y con el último gol convertido por el capitán de penal.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La conductora Yanina Latorre se refirió a la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina y profundizó en las falencias que observó del evento.
Lionel Messi tuvo su despedida de la Selección Argentina con un amistoso ante Benín que terminó en un resultado de 3 a 0 y con el último gol convertido por el capitán de penal.
Sin embargo, en medio de la emoción que dejó la noche de martes en el estadio de River Plate, Yanina Latorre puso el foco en las complicaciones organizativas que tuvo el evento.
“Fue un festejo que para mí no estuvo a la altura de la estelaridad de Messi", dijo de entrada la conductora desde su programa radial por El Observador.
Yanina remarcó que faltaron detalles claves como pantallas gigantes en el estadio para que se pueda observar, por ejemplo, un video con sus mejores goles en la Selección.
"Habría que haberle pasado un video de sus mejores momentos en la Selección, ver saludos. La Sole cantó medio segundo, él no se enteraba del show”, profundizó la conductora.
Y en ese sentido cuestionó algunos cortocircuitos que hubo tras el partido: "No se entendió si hablaba uno, hablaban por encima, él no sabía si quedarse o irse de la cancha. Messi se merecía una cosa mejor".
Sobre el final, la conductora recordó cuando algunos hasta incluso cuestionaron la carta que Messi publicó en las redes escrita por él mismo anunciando su retiro de la Selección Argentina.
"Bolu... que decían que él no había redactado la despedida a su padre. Viste que hubo gente que cuando él escribió esas palabras y mostró el cuaderno de puño y letra con la birome que era de Harry Potter, la gente decía: 'no, esto no lo pudo haber escrito', porque la gente todo descree, el Chat GPT, una elocuencia", concluyó picante Yanina Latorre.
Antonela Roccuzzo compartió un mensaje en redes sociales y sorprendió con una frase cargada de emoción tras el último partido de Messi con la Selección Argentina.
En su cuenta de Instagram compartió imágenes de la noche y escribió un mensaje que resumió, desde un lugar íntimo, lo que significó para ella y para sus hijos acompañarlo durante tantos años.
“Hay noches que explican una vida entera. Y anoche fue una de esas. Qué hermoso fue verte rodeado de tanto cariño, de tanta gente agradeciéndote y devolviéndote todo lo que vos les diste durante tantos años”, comenzó su posteo.
“Ese amor te lo ganaste. Lo construiste con tu forma de ser, con tu humildad, con tu compromiso y con el corazón que dejaste siempre por esta camiseta”, continuó movilizada Antonela Roccuzzo.
Ella y sus hijos estuvieron presentes acompañaron a Messi durante los más de 20 años en la Selección desde un lugar tan cercano como especial.
“Qué orgullo haber recorrido este camino a tu lado y qué emoción verte cerrar una etapa tan enorme de tu vida de esta manera. ¡Gracias por enseñarnos tanto! ¡Te amomos! Siempre con vos”, cerró su posteo a corazón abierto.