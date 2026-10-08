Yanina Latorre contó lo que nadie dijo sobre la despedida de Messi: papelón, escándalos y una crítica sin filtro

"Habría que haberle pasado un video de sus mejores momentos en la Selección, ver saludos. La Sole cantó medio segundo, él no se enteraba del show”, profundizó la conductora.

Y en ese sentido cuestionó algunos cortocircuitos que hubo tras el partido: "No se entendió si hablaba uno, hablaban por encima, él no sabía si quedarse o irse de la cancha. Messi se merecía una cosa mejor".

Sobre el final, la conductora recordó cuando algunos hasta incluso cuestionaron la carta que Messi publicó en las redes escrita por él mismo anunciando su retiro de la Selección Argentina.

"Bolu... que decían que él no había redactado la despedida a su padre. Viste que hubo gente que cuando él escribió esas palabras y mostró el cuaderno de puño y letra con la birome que era de Harry Potter, la gente decía: 'no, esto no lo pudo haber escrito', porque la gente todo descree, el Chat GPT, una elocuencia", concluyó picante Yanina Latorre.

El emotivo posteo de Antonela Roccuzzo tras la despedida de Messi de la Selección

Antonela Roccuzzo compartió un mensaje en redes sociales y sorprendió con una frase cargada de emoción tras el último partido de Messi con la Selección Argentina.

En su cuenta de Instagram compartió imágenes de la noche y escribió un mensaje que resumió, desde un lugar íntimo, lo que significó para ella y para sus hijos acompañarlo durante tantos años.

“Hay noches que explican una vida entera. Y anoche fue una de esas. Qué hermoso fue verte rodeado de tanto cariño, de tanta gente agradeciéndote y devolviéndote todo lo que vos les diste durante tantos años”, comenzó su posteo.

“Ese amor te lo ganaste. Lo construiste con tu forma de ser, con tu humildad, con tu compromiso y con el corazón que dejaste siempre por esta camiseta”, continuó movilizada Antonela Roccuzzo.

Ella y sus hijos estuvieron presentes acompañaron a Messi durante los más de 20 años en la Selección desde un lugar tan cercano como especial.

“Qué orgullo haber recorrido este camino a tu lado y qué emoción verte cerrar una etapa tan enorme de tu vida de esta manera. ¡Gracias por enseñarnos tanto! ¡Te amomos! Siempre con vos”, cerró su posteo a corazón abierto.