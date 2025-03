Yanina Latorre destrozó a Maru Botana por su durísima pelea en el pasado: "Es jodida"

"Vivíamos a diez cuadras de diferencia, me fui caminando hasta mi casa llorando. Te la resumo: nunca más nos hablamos. Ellas (las amigas) quedaron todas de un lado y yo era como 'la anoréxica' y quedé sola. Y nunca más hubo vínculo. Mis amigas siguieron un año más, se terminaron peleando porque no sé en qué las cagó y después vinieron a querer amigarse conmigo y por supuesto les dije que no. Y me quedó con un odio hacia Maru Botana", siguió.

Además, acotó: "La empecé a ver de nuevo cuando crecimos, me caso con Diego, me voy a vivir afuera. Yo termino la facultad recibida, nunca más nos hablamos, nos veíamos todos los días en las clases".

Más adelante, contó que se la cruzó en un evento, Botana la saludó y aseguró que le dijo de todo. "Ella se quiso hacer la copada, mi nombre de soltera es Yanina Arruza, y dice 'Hola, Yanina Arruza, tanto tiempo'. Le digo '¿ahora me saludás y me decís Yanina Arruza? ¿Te acordás de los cinco años de la facultad que me limpiaste, me trataste de anoréxica'. Se lo dije adelante de todo el mundo, blanca quedó, siguió caminando y se fue".

Y sumó: "Siempre que me la crucé, cruzó de vereda". Ahí, Nazarena Vélez expresó: "Cuánto daño te hizo eso, eh". "Muchísimo, por eso lo sigo contando, chicas. Cómo voy a inventar esta situación".

Por último, remarcó: "Qué necesidad tengo yo de contar una cosa que viví para la mierda a las 17 años. Me quedé sin amigas por culpa de ella, la pasé mal en la facultad porque las veía en la clase todos los días y es jodida".

Maru Botana contó detalles únicos de su pelea con Yanina Latorre y la angelita la cruzó con todo: "Mitómana"

Maru Botana brindó una entrevista donde desmintió los dichos de Yanina Latorre, quien había manifestado sufrir por los comentarios sobre su cuerpo que le había hecho la cocinera cuando compartían la universidad.

Por aquel entonces, la panelista de LAM, América Tv, había acusado a la chef de meterse con su peso corporal cuando compartían la misma universidad.

"Estábamos todas tomando el té en la casa de Maru y yo estaba comiendo el rogel. Se paró con una cara de odio y me dijo ‘¿sabés que me tenés cansada? ¿A quién le querés hacer creer que comés rogel y todo esto que está acá y no vomitas cuando llegas a tu casa? Vos querés ser la más linda de todas, hoy no cenas, yo te voy a desenmascarar... vos sos anoréxica’”, sostuvo Latorre sobre las fuertes palabras que le dijo Botana en ese entonces y que la marcaron.

En una charla con Rulo Schijman para el espacio Desencriptados, Maru Botana desmintió haber tenido ese conflicto con Yanina: "No pasó absolutamente nada. Si me venías en la facultad parecía Sarah Kay y con ella compartí nada más que dos años, después nos separamos de carreras. De hecho, yo empecé a trabajar en lo de Francis re chica y me fui de los horarios típicos de la facultad, empecé a cursar a la noche. Nos conocimos en realidad porque su novio jugaba al rugby con uno de mis hermanos y ella empezó a venir a mi casa. Nunca tuve un problema con Yanina. Todo lo que dice es un invento. Eso de que yo le decía que no coma", explicó.

Sobre ese supuesto comentario sobre el físico de la panelista, la cocinera se defendió: "No lo puedo creer. Me hace mal escucharlo y nadie de mis compañeros puede creer todo ese show que arma, es insólito. Yo tenía relación por esto de mi hermano y la veía. Tenía otra amiga en común que ella se puso celosa, pero bueno eran cosas de la edad. ¿Vos me ves a mi diciéndole a una persona: “cómo comes, sos anoréxica”? Yo cocinaba para mis amigas, disfrutaba a mis amigos, hacían unos té gigantes".

Y argumentó: "Ella venía a mi casa, jamás en la vida me ponía a ver si comía o no comía Yanina. Siempre tuve la mejor onda con ella y con su hermana Maite porque salíamos medio con la misma gente, teníamos un ambiente parecido. Pero nunca en la vida tuve ni una pelea ni nada. No sé por qué le despertó esta maldad conmigo, la verdad que nunca lo entendí".

Luego, Maru Botana comentó que optó por rechazar la propuesta para conducir un programa por miedo a las críticas que juró hacerle Latorre: "Ella ya estaba como muy densa. Se lo mandé a decir por alguien y se enojó, pero ya no sé cómo tratarla. La última vez fue yo estuve a punto de hacer un programa de cocina a la mañana y ella declaró en la radio que me iba a hacer mier.. todos los días y ahí dije: '¿Tengo necesidad de hacer un programa de cocina y que Yanina haga eso?'".

“¿Vale la pena que lo hagas y estar todo el día sufriendo de lo que dice Yanina?. Y la verdad que no. Lo llamé al Chato Prada, que era quien me había convocado, y le dije: 'No, la verdad que no estoy para estas'. No estoy para que alguien me critique y se me ría a esta altura de mi vida", explicó.

Y sostuvo que todo este conflicto con la panelista la hizo quebrar: "Me hizo pésimo. Te desgasta y decís: 'Basta'. Yo sé que a veces se arman estas cosas y lo tengo claro, pero a veces en lo personal, sobre todo cuando no estás confundida y sabés quién sos, decís: 'Me duele'. Porque hay un montón de gente que le cree o por lo menos los hace dudar".

Luego del relato de Maru Botana, desmintiendo lo contado por Yanina, la panelista de LAM y conductora de Sálvese quién pueda (desde el lunes 17 de marzo a las 19 horas por América) reaccionó con todo desde X con un picante mensaje: "Hoy no me pidan novela turca. Hoy mi novela es la mitómana de Maru Botana".

Video: Infobae.