Yanina Latorre eligió entre Wanda Nara y la China Suárez: quién de las dos es mejor cantante

Había mucha expectativa por el debut musical de Wanda y en el ciclo que conduce Ángel de Brito analizaron la canción tras pasar imágenes del videoclip.

Embed

“Este hit desbanca a la Cachaca”, disparó el conductor, lo que motivó el comentario de Marixa Balli: "La Cachaca está hecha con mucho sudor. Esto se llama tener plata, el video está espectacular, y la felicito”, indicó la panelista.

Ángel además profundizó sobre el estreno musical de Wanda y el estilo musical que eligió encarar en este primer corte: “Tampoco es Charly García. La tengo que comparar con lo que es de su rubro, Madonna está a años luz de todas. La compararía con la China, con Flor Vigna...”.

Inmediatamente, Yanina Latorre expresó su opinión y exclamó: “La China canta mucho mejor”. Y las angelitas coincidieron en que fue positivo el estreno musical de la esposa de Mauro Icardi y la producción que hubo para el video.

En tanto, Marixa contó que charló telefónicamente con L-Gante para "darle una vuelta" a la Cachaca.

yanina latorre.jpg

El lapidario comentario de Mauro Icardi sobre el tema musical de Wanda Nara

En un año con un sube y baja de emociones para la familia de Wanda Nara y Mauro Icardi, donde la mediática debutó como conductora televisiva, ganó un Martín Fierro, así como también se enteró de su enfermedad.

No obstante, la morocha no se detuvo ni un segundo y, siempre mirando hacia adelante, apostó a lanzarse como cantante. Es así que este 8 de noviembre se estrenó Bad Bitch junto a los productores de L-Gante, donde se la ve como una verdadera chica material entonando "lo veo y lo quiero", por ejemplo.

Pero claro que durante los días previos, Nara se dio a la tarea de promocionar a full su lanzamiento como cantante, y fue allí cuando se viralizó un video en el que la también empresaria de cosméticos le consulta a Mauro Icardi qué opina de su canción debut, sin esperar el sincericidio de su marido que hizo reír a todos.

“¿El tema mío lo vas a escuchar todo el tiempo?”, le pregunta así Wanda a Mauro, ambos vestidos de gala, pero el futbolista apeló a su honestidad brutal.

“No, la voy a bloquear de mi Spotify”, lanzó Icardi haciendo estallar de risa a su esposa. Y agregó picante: “Lo bueno es que hicimos un buen negocio ahí, va a entrar buena plata. Sí, vamos a ver... Vamos a ver cómo sale. ¿Sale igual que eso que grabaste? ¡No!”.

Pero la cosa no terminó allí. Porque Nara quiso saber cómo su marido bailaría su tema, a lo que Mauro en lugar de bailar simuló golpearse la cabeza contra la pared.

“Tampoco me sé mucho la letra, no tiene mucha lírica textual”, sumó más picante aún el delantero del Galatasaray, por lo que Wanda reaccionó con un “Chabón, ¿Sos pelot...? Me voy a enojar”. “Y bueno, me preguntaste que pienso de la canción”, cerró el futbolista en un claro y divertido juego con su esposa.