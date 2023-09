Yanina Latorre le respondió sin piedad a Carmen Barbieri y la destrozó: "Nunca hablé de tu..."

Y lanzó: "Si te sacaste, Carmencita, el problema es más tuyo que mío. ¿Quién soy yo? Yanina. Con eso a vos te alcanza". Ahí, el conductor Ángel de Brito le preguntó: "¿Qué sos vos? ¿Latorre?". "Latorre, Pérez, González, Camaño, Arruza, que es mi apellido que me dio mi padre, es un tema mío", contestó. Horas antes, Carmen había dicho en Mañanísima (Ciudad Magazine): "¿Cómo es tu apellido? Porque Latorre es tu marido. ¿Cómo te llamas vos, nena? Dejame de joder, me hinché las pelotas, basta".

Y Yanina siguió: "También siempre me tiran con un cuerno que me comí, porque no tienen con qué tirarme. Yo nunca hablé ni de tus cuernos, ni de que Santiago (Bal) te dejó con una deuda con el fisco, que tuviste que pagar y laburar años; que le limpiabas el culo mientras tenía una enfermedad y el tipo te garcaba y te dejó endeudada, te afanaron entre todos, y la verdad siempre me compadecí, te ayudé y me inmolé".

Ahí, la rubia reveló: "Y está Nazarena Vélez acá, reina de mi corazón bonito, cuando pasó toda la denuncia de tu hijo (Federico) me dejé operar. Me mandaban los chats, me hacían creer que ella era una loquita Barbie (Vélez) y que era una tóxica, y yo como una pelot... inmolándome por vos y por tu hijo, defendiendo a tu hijo acusado de golpeador. Y me tengo que fumar a tu hijo que hoy en Twitter me diga 'años de mentira'. Sí, pobre mintiendo en contra de Nazarena, a favor de ustedes, porque me operaron y les creí".

"Me lloraste, me contaste una historia, cómo habías criado a tu hijo, y te creí. Me mandaron los chats de Barbie donde quedaba con una tóxica, y ella, tóxica o no, estaba acusando a tu hijo de golpeador, y lo defendí hasta el día de hoy", afirmó. Nazarena salió y dijo: "Tóxica, porque le mentían en la cara, y decían estás loca de la cabeza".

Latorre contó: "Y yo entré en ese camino, y estoy con Nazarena laburando y las dos pudimos salir de ese lugar, porque nos conocíamos desde antes. Así que no me hables de hostigamiento y de mentira. A mí este año, me llama Sofía Aldrey, a las 7 de la mañana, desesperada, me cuenta esta historia y me pide que la cuente. Yo no traicioné a nadie. Federico no se enojó, no me llamó en todo el año. Y vos lo usaste todo el año, porque te servía".

En otra parte del fuerte descargo, Yanina dijo que habló con Sofía, luego de que Carmen haya dicho que la ama, y detalló: "Y no te hagas la buena con Sofía, porque hoy le pregunté a Sofia y me dijo: 'no solo que jamás me llamó ni me habló, sino que me bloqueó el primer día".

Feroz cruce entre Yanina Latorre y Fede Bal tras el brutal descargo de Carmen Barbieri

Este jueves, Carmen Barbieri explotó en su programa contra Yanina Latorre. La conductora de Mañanísima se mostró furiosa con la panelista de LAM (América TV), que habló de la relación que ella tenía con Sofía Aldrey, la ex de Fede Bal.

"Me hartaste Latorre, ¿quién te crees que sos? ¿Pero quién es Latorre? ¿Se cree la dueña de la televisión mi amor? ¿De dónde venís? ¿Quién sos para decir que yo me burlaba de Sofía Aldrey que la amo? ¿Qué estás diciendo?", exclamó la figura de Ciudad Magazine.

"Es una mujer que admiro y respeto la ex de mi hijo, cómo me voy a burlar de ella, estúpida. Sos estúpida, tarada", siguió la conductora, furiosa con la integrante del ciclo de Ángel de Brito.

Tuit fede bal contra yanina latorre

Lo que empezó en Mañanísima con Carmen derivó una feroz discusión entre Fede Bal y Yanina Latorre en Twitter. El actor citó un video del descargo de su madre y exclamó: "¿Esto siempre es así o solo cuando vuelvo al país?".

Al tuit de Fede, Yanina sumó: "No! Solo cuando las que se acuestan (por Estefi Berardi) con vos demandan a Sofía Aldrey y a mí". El hijo de la ex vedette se sacó y retrucó: "Conmigo no Yani, tranquila que me banco hace años tu hostigamiento y tus mentiras sin hacerte juicios, ni enojándome. Entendiendo tu trabajo, tu lugar. Te repito, conmigo no".

"¿Años de hostigamiento? Contame, ¿te contagiaste de la mitomana? Me inmolé por vos cuando te denunció Barbie. Te defendí siempre. ¿Querías que te aplauda con los chats y Sofia? Conmigo no, Federico. Contame una mentira que haya dicho sobre vos", concluyó la angelita.