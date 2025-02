Yanina Latorre le respondió con todo a Morena Rial tras sus críticas: "La fama tuya..."

“Me matan en el programa, pero todos los días me vienen a tocar el timbre en el horario de LAM para que les dé una nota” y “No me importa, pero no tienen otro tema de que hablar que sea tan importante como yo me parece, porque desde que caí detenida hasta hoy, veo todos los programas que me nombran, y ya está, ya pasó el tema”, fueron algunas de las declaraciones que había hecho la hija de Jorge Rial para esa señal.