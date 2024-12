Yanina Latorre reaccionó con todo al ver que en Gran Hermano 2024 hablaron de ella: "Miedo"

"El cordobés es muy bueno en lo que hace, es picante, pero afuera está Yanina Latorre, que empieza a hablar y te deja en pelotas, te dice tres palabras y te quedas callado", dijo el actor peruano sobre la panelista de LAM, América Tv.

"Yo me meo encima, me da un nudo en la panza cuando lo pienso porque me da miedo ella", manifestó la joven de Tigre ante la posibilidad de recibir preguntas al aire de Yanina.

"Yo la banco mucho a Yanina, a mí me encanta, yo la amo a Yanina Latorre", remarcó el peruano. A lo que ella agregó: "Mi mamá la ama pero me da miedo porque siento que me voy a quedar muda así".

Yanina Latorre se hizo eco de este inesperado momento en la casa donde hablaron de ella y comentó: "Miedo jaja Amo que me tengan miedo". Y en otro mensaje en la red social X agregó: "Jajaja Amo estar ahí! Saben todo! Amoooor".

El detalle que horrorizó a Susana Giménez de Gran Hermano 2024: "Terrible"

En el programa de Susana Giménez, el conductor Santiago del Moro ingresó a la casa más famosa del país y sorprendió a los participantes de Gran Hermano 2024 con la presencia de la rubia.

"¡Estamos en vivo con Susana Giménez!", anunció el presentador mientras los 24 participantes gritaban eufóricos el nombre de la diva. "Buenísimo, chicos. Mucha suerte. ¿Cómo va todo ahí? ¿Se llevan bien?", les preguntó Susana.

"Un inodoro para los 24", le comentó Del Moro. "No, no. Mirá, Turovelzky (CEO de Telefe) está acá. Le pido", le dijo Susana a Santiago. "Pero ese es el juego", le respondió Santiago.

"Ah, ¿ese es el juego?", le preguntó Giménez. "No, hay un solo baño", le contestó Santiago. "Pero, ¿por qué?", expresó horrorizada. "Bueno, es un formato internacional, Susana", siguió Del Moro.

"Pero si te hacés pis, tenés que hacer cola", dedujo Susana. "Sí, esperás", le respondió Santiago tranquilo. "Ah, no, me parece terrible. Comprales otro, Darío(Turovelzky). No, no, no. Yo me voy de esa casa. Cómo van a tener uno solo", agregó indignada.