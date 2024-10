Yanina Latorre recibió una bomba en pleno vivo de LAM: "Una figura del periodismo perdería su trabajo"

"Es una figura, estuvo en varios lugares" y "conduce solo, es hombre", fueron algunas de las pistas que dio el presentador.

Luego, volvió Yanina y se quejó: "Tengo un lío de fuentes". Instantes después, contó: "Me llega una data fuerte de una muy buena fuente que un mega periodista estaría fuera de un medio. Primero, le escribo al mega periodista y no me contesta. Me parece raro porque tengo un diálogo muy bueno".

"Les escribo a todas las fuentes que yo tengo en ese medio, todos me dicen 'sí, sí, sí', un director del medio me dicen 'no'. Hay conflictos, hay guerra de egos, hay pedidos de cambio de horarios, y este conductor hace unos días que no está yendo a la radio por problemas, técnicamente debería aparecer mañana", siguió.

"Le escribo al dueño del medio, y le digo si puedo contarlo o no, y me dice que no. El dueño me dijo que el periodista renueva", agregó la comunicadora.

¿De quién se trata?

angel de brito4.jpg

El preocupante momento de Yanina Latorre tras ser perseguida y amenazada: "Me dio miedo"

En las últimas horas, Yanina Latorre reveló haber sido víctima de dos incidentes de amenaza que generaron mucha preocupación no sólo a ella sino también a su familia, motivo por el cual ya radicó la denuncia correspondiente.

Entrevistada en Desayuno Americano (América TV), la angelita relató dos delicadas situaciones en las que fue perseguida por dos autos diferentes en distintas ocasiones, lo que motivó que hiciese la denuncia correspondiente ante la Justicia.

"Hace dos semanas me siguió un auto y medio que me escapé y después me vino a buscar mi marido a la Panamericana y se me chupó al auto y fuimos juntos", comenzó contando Latorre. Al tiempo que sobre el reciente episodio, más grave sin duda, admitió que no se dio cuenta hasta último momento.

En este caso, un auto blanco la persiguió hasta su casa en Pilar, intentando ingresar por la fuerza al barrio privado donde vive. "El guardia abre y cierra el portón y el auto empezó como a querer entrar y golpeaba la reja. Se va, da todo como una vuelta, vuelve y empezó de nuevo como a querer amedrantar", describió aún asustada Yanina.

Así fue que debieron que salir los guardias y llamar a la policía, pero el agresor se escapó cuando cuando llegaron los móviles policiales. "Tenemos las cámaras de seguridad, tuvimos que bajar todo y ahora lo mandé y está en la fiscalía de San Isidro e hice la denuncia", reveló entonces la angelita, quien admitió que "hay como una pequeña hipótesis" sobre estos episodios.

"Justo esos días yo había dado una data medio incómoda y se está siguiendo un poco lo que pasó, que no puedo decir nada porque está todo en investigación, y seguramente es por algo que dije", reveló Yanina al tiempo que concluyó dejando en claro que se la banca. "Doy data y a veces hay gente que le molesta lo que yo digo", deslizó contundente.