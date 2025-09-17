Yanina Latorre dio los datos más fuertes de Thiago Medina y el esfuerzo de su familia

"Es gente extremadamente humilde y en Moreno es un desastre todo, así como está la ruta están las hospitales. Y la chica a pesar de esta desgracia ofreció sus redes para seguir trabajando con las redes", continuó Yanina Latorre defendiendo a la familia de Thiago Medina y el pedido de Camilota para conseguir recursos en medio de este difícil presente.

Y siguió en ese sentido: "(Camilota) Pidió más marcas y más chivos porque con eso van a terminar pagando los remedios y la atención que va a necesitar Thiago. Ellos viven juntos, también necesitan hacer frente a un alquiler, y tiene a cargo un hermano más chico".

"Están pidiendo ayuda en vez de estar mangueando guita y me parece que la juzgan un montón en las redes. Cada uno hace lo que puede y es gente extremadamente humilde. De hecho, no sé si él tiene trabajo, la que tiene trabajo un montón es Daniela", concluyó con firmeza Yanina Latorre.

Embed

Camilota confesó por qué no puede ver a Thiago Medina en terapia intensiva

Camila Deniz, conocida como Camilota, habló de la salud de su hermano Thiago Medina tras el grave accidente en moto del viernes y confesó por qué no puede verlo en terapia intensiva.

“No sé si tengo el coraje de volver a entrar a verlo otra vez”, admitió la ex Cuestión de peso en diálogo con Crónica Tv en medio del llanto y volvió a pedir a los seguidores de su hermano que no dejen de hacer las cadenas de oración.

"Mi hermana Brisa me dijo que tengo que animarme… pero al verlo ahí se me pasan un montón de cosas por la cabeza", agregó Camila Deniz en medio de un estado de total angustia.

En ese sentido, la joven admitió que tan mal le hace saber que la vida de su hermano pende de un hilo, que ni siquiera pudo ir a visitar a Laia y Aimé.

"Tampoco tengo el valor para ir a ver mis sobrinas, le expliqué a Daniela. Sé que me necesitan pero me cuesta, porque me quiebro y no quiero que sientan que estoy mal y llevar esa energía”, explicó Camilota con mucho dolor.

“Pero tengo que superar esto, Daniela (Celis) necesita apoyo con las bebés, me cuesta seguir adelante. Le pido a Dios que lo ayude, Thiago tiene dos hijas, sé que va a salir, pero nos cuesta mucho enfrentar esta realidad. Es una pesadilla, me gustaría poder despertarme", cerró con valentía.