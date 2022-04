Yanina Latorre salió al cruce de Estefanía Berardi: "¡Por Dios!"

Embed

A lo que Latorre explotó al instante: "Porque no lo hago. Dejá de joderme los huevos, nena. ¿Ok? Porque estoy laburando, ¡todo tiene un límite! Qué piba pesada, Dios mío".

"Ella es la que primera empieza con el tema", retrucó Berardi. "No, no puede ser. Estoy hablando con el conductor y te molesta que yo adivine. ¡Por Dios!", finalizó Latorre visiblemente molesta con su compañera.

Estefi Berardi reveló a qué edad fue su primera cirugía estética

Estefanía Berardi reveló que cuando era chica había algo que no le gustaba de su apariencia y decidió pasar por el quirófano. Ángel de Brito vio fotos del pasado de la angelita y le llamó la atención cómo cambió su aspecto: "¿Quién te hizo la carita?".

"Tengo la nariz hecha desde los 17 años. Me operé en Mar del Plata porque tenía complejos con mi nariz. Sentía que era muy grande y no me gustaba. ¡Y me pagué yo la operación!", explicó la rubia.

Berardi indicó que de su época de actriz hasta el presente bajó de peso y, por esa razón, hoy está diferente. "Adelgacé de cara... y bueno, uno cambia", concluyó.