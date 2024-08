Yanina Latorre volvió a aniquilar a Tamara Pettinato tras el video en el sillón de Rivadavia: "Es obscena"

"Cuando pensás en Beto Casella, pensás en Bendita, 20 años haciendo programa al aire. ¿Qué va a hacer con una piba que el sábado la vimos haciendo todo eso con Alberto Fernández en el sillón presidencial hablando de matar gente?", agregó.

Luego, opinó directamente del nuevo video y lanzó: "Acá hay una imagen, está la voz de ella y de él. Es obscena la cerveza, es obsceno el sillón, es obsceno el lugar, es obscena la manera en que ella coquetea con el poder y con que es presidente".

"Y él (Alberto Fernández)... bueno. Él, cien veces peor que ella. Lo que pasa es que llama la atención que la piba que trabaja en los medios, que por ahí...como dije, si yo hubiera sido yo con (Javier) Milei ella me destrozaría", cerró filosísima.

Beto Casella furioso con Tamara Pettinato: ¿la echaron de Bendita?

Se conoció un nuevo video de Tamara Pettinato junto a Alberto Fernández donde se veía al ex presidente filmar a la panelista mientras ella le hablaba desde el histórico sillón de Rivadavia en la Casa Rosada.

Este nuevo material volvió a poner a Tamara en el centro de la polémica por aquel vínculo cercano que tenía con el ex presidente. "Hay irritación, la palabra es irritación", dijo primero Beto Casella junto a Ángel de Brito en Bondi Live.

Y contó qué fue lo que él le sugirió a la producción de su programa: "Por lo cual hoy temprano le digo a mi productor ejecutivo: 'me parece que Tamara debe tomarse unos días'", indicó.

"¿15 días, 20, un año?", le repreguntó Ángel. A lo que Beto le dijo: "No sé, no es lo mismo que aparezca hoy o que aparezca el jueves".

Instantes después, Beto Casella leyó al aire un mensaje de la propia Tamara Pettinato donde le comunicaba su decisión sobre su futuro en Bendita.

"Todo esto es minuto a minuto y con total honestidad", aclaró primero el conductor. "No vuelvo después del maltrato que me dieron el viernes cuando no estuve. Se dan el lujo de decirme que no vaya esta semana por lo que dicen en las redes", leyó Beto sobre la decisión de la panelista.

A lo que Beto Casella cuestionó: "No es solo las redes, es una cuestión de clima. Y de verdad creeme que la idea era preservarla a ella. Está el tape, yo dije el viernes que no la podía despedir".

En tanto, en charla exclusiva con PrimiciasYa, Tamara Pettinato comentó luego acerca de su actual situación laboral en el ciclo del Nueve: "No renuncié, depende de ellos si me echan o no", afirmó la panelista.