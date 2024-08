Moria Casán habló del escándalo entre Tamara Pettinato y Beto Casella: "Se está echando sola"

"Traición", comenzó diciendo Moria. "Debe estar muy perturbada. Lo que puedo decir es que Bendita es un clásico, me parece que Beto tiene un espíritu corporativo y amplio; una vez paró porque no pagaban a su gente. Así que imaginate si no va a querer defender a su gente", afirmó.

Y sostuvo: "Ella dijo que no se sentía protegida ahí, está rarísimo lo que dice ella, se está echando sola. Cómo va a decir que la maltrataban, entonces para qué trabajaba ahí".

También la diva comentó sobre Tamara y el polémico video con el expresidente Alberto Fernández en el despacho presidencial de la Casa Rosada: "Esto que le ha pasado ahora la superó, porque además no lo hizo ella, lo hizo él".

Embed

La icónica Moria Casán opinó sobre el escándalo que estalló entre Beto Casella y Tamara Pettinato. Como nos tiene acostumbrados habló sin pelos en la lengua y no dudó en criticar a Alberto Fernández. Además, consideró que "Tamara se echó sola" del programa satírico de Canal 9.



#ALaTarde" />

Beto Casella furioso con Tamara Pettinato: ¿la echaron de Bendita?

Se conoció un nuevo video de Tamara Pettinato junto a Alberto Fernández donde se veía al ex presidente filmar a la panelista mientras ella le hablaba desde el histórico sillón de Rivadavia en la Casa Rosada.

Este nuevo material volvió a poner a Tamara en el centro de la polémica por aquel vínculo cercano que tenía con el ex presidente. "Hay irritación, la palabra es irritación", dijo primero Beto Casella junto a Ángel de Brito en Bondi Live.

Y contó qué fue lo que él le sugirió a la producción de su programa: "Por lo cual hoy temprano le digo a mi productor ejecutivo: 'me parece que Tamara debe tomarse unos días'", indicó.

"¿15 días, 20, un año?", le repreguntó Ángel. A lo que Beto le dijo: "No sé, no es lo mismo que aparezca hoy o que aparezca el jueves".

nstantes después, Beto Casella leyó al aire un mensaje de la propia Tamara Pettinato donde le comunicaba su decisión sobre su futuro en Bendita.

"Todo esto es minuto a minuto y con total honestidad", aclaró primero el conductor. "No vuelvo después del maltrato que me dieron el viernes cuando no estuve. Se dan el lujo de decirme que no vaya esta semana por lo que dicen en las redes", leyó Beto sobre la decisión de la panelista.

A lo que Beto Casella cuestionó: "No es solo las redes, es una cuestión de clima. Y de verdad creeme que la idea era preservarla a ella. Está el tape, yo dije el viernes que no la podía despedir".

En tanto, en charla exclusiva con PrimiciasYa, Tamara Pettinato comentó luego acerca de su actual situación laboral en el ciclo del Nueve: "No renuncié, depende de ellos si me echan o no", afirmó la panelista.