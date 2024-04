Yuyito González confesó si tendría un romance con Javier Milei tras su ruptura con Fátima Florez

"Es que yo estoy en un momento en el que casi no tengo agenda, y eso es lo lindo de mi momento, vengo a mi laburo que me encanta, me divierto, voy a mi casa y soy dueña de mi tiempo”, expresó Yuyito.

“¿Te bancarías estar con alguien más joven como él?", continuó indagando Pochi y la ex de Coppola aseguró: "Lo que sucede es que es un hombre que si bien es más joven, no esta con el día a día del cincuentón, él tiene otras problemáticas y no está con el problema existencial. Eso es un punto a favor".

Por último, Pochi hizo referencia nuevamente a la visita de Javier Milei al piso y definió a Yuyito como "toquetona". "Igual depende quién venga porque a lo mejor viene alguien y me vuelvo toquetona otra vez. Ojalá que vuelva al programa, le hago otra entrevista y capaz me vuelvo toquetona otra vez. Fue divertido, había buena onda".

Embed

Se conocieron los motivos de la separación de Fátima Florez y Javier Milei

El viernes, el presidente Javier Milei anunció el fin de su relación con Fátima Florez. La noticia generó impacto porque se mostraron juntos en Estados Unidos, donde el mandatario viajó para tener reuniones con figuras de la política internacional.

Tras el comunicado que el libertario compartió en su Instagram, muchos empezaron a especular por los motivos detrás de la inesperada ruptura. ¿Qué fue lo que desencadenó en la separación?

Embed

En Socios del espectáculo (El Trece) comentaron cómo fueron las cosas antes del anuncio del fin del noviazgo. "Fátima llegó el 8 de abril a Miami. La va a buscar un transferer y la llevan a Hollywood beach, a un departamento privado. Ese departamento no le gustó y empieza un conflicto", comenzó narrando Matías Vázquez.

"El martes se va de compras a a un shopping y recibe una llamado de la cúpula de Milei. Le dicen que no haga posteos, que no haga publicaciones ni historias de sus movimientos en Miami. Le van limitando la vida", siguió

Finalmente, una actitud de Fátima provocó malestar en el entorno del economista. "El miércoles se junta con el presidente. Tenían el homenaje por el Holocausto. Ahí arranca el conflicto. Una historia que subió Fátima Florez, donde se puede ver a la Jefa, Karina Milei, a Milei y a ella. Ella intercede con un beso y un abrazo al presidente. Eso no gustó porque ese acto era protocolar. Ese fue un punto de quiebre. El jueves, ellos acuerdan el anunció que él hace el viernes", cerró.