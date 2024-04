Yuyito González confesó su deseo de reencontrarse con Claudia Villafañe: "Me gustaría entrevistarla"

"Me gustaría mucho entrevistar a Claudia, encontrarme con ella me gustaría mucho, sería un lindo reencuentro”, expresó y destacó: “A mi me pasa algo con mis entrevistados, para mi sean conocidos, menos conocidos, cualquier persona que quiera venir a mi living, para mi va a ser lo máximo. Sobre todo porque estoy agradecida de quieran venir".

Por otro lado, se refirió a la serie y cierta polémica que hubo por una escena con ella. “La serie es un fuego, está saliendo por todos lados y yo ya siento que es mi serie. Muy buena y muy linda la interpretación de Mon Antonópulos, me parece una chica divina amorosa y súper simpática".

Mónica Antonópulos como Yuyito

“Solamente vi las escenas mías y si, me llevé un disgusto con la famosa escena del embarazo porque la realidad de lo que fue la noticia del embarazo de mi hija mayor, fue absolutamente lo contrario, es una ficción total y nunca fue de esa manera”, reconoció.

Y confesó: “Me quebré, me dolió y después lo superé. Guillermo también en un momento se vio sensibilizado, pero acá lo más importante es que no es real, es una ficción y que mi hija está más allá del show, las series, es arquitecta y ama a su papá, a mi y nos acepta con todo con lo que somos".

El drama del hijo de Yuyito González en Estados Unidos: "Tengo miedo"

Stefano Di Aloy, el hijo de Yuyito González, que se encuentra instalado en Estados Unidos, reveló que está viviendo días de enorme preocupación por las bajas temperaturas que afectan al país del norte.

“Es algo totalmente atípico acá. Generalmente, en invierno hay temperaturas de 0 grados, como mínima. Lo normal es encontrarse con 8 o 10 grados. Ahora con 11 grados bajo cero la gente no entiende nada. Se cancelaron todas las clases. No hay autos en la calle, nada”, detalló el joven en diálogo con Empezar el día.

El hijo de la ex vedette mencionó que desestimó la recomendación de los expertos y la situación en su departamento ahora es dramática: "Me dijeron que deje los grifos de agua abiertos, pero la noche pasada no lo hice y se me congeló la cañería”.

“Puede explotar la cañería. Tenés que llamar al plomero”, exclamó Yuyito, preocupada. “Estoy alquilando y todavía no les dije a los propietarios. Tengo miedo de lo que me digan”, precisó.

Stefano trató de darle tranquilidad a su mamá e indicó que, afortunadamente, tiene todo lo que necesita para pasar los días que siguen. "No paso frío en absoluto y tengo comida”, cerró.