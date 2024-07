Zoe de Gran Hermano se compró una particular mascota: el llamativo nombre y error que cometió

La rubia se mudó sola después de su experiencia en el popular reality y desde sus historias en la red social mostró al animalito desde la jaula junto al emoji de un corazón.

“Holu, miren lo que me compré hoy. Dije ‘bueno, voy a tener un hámster’”, contó Zoe Bogach a pura felicidad al mostrar al animal.

Y luego reveló el original nombre que eligió y aclaró que comprará luego una jaula más grande para que puede estar con más espacio en su casa.

“Hola, Fluffy. Decile hola a los followers. Mañana le compro otra jaula porque esta le quedó muy chica. No me di cuenta”, se sinceró la ex GH, quien fue eliminada de la famosa casa a mediados de mayo.

Mirá las primeras fotos de Fluffy, el hámster de Zoe de Gran Hermano.

zoe bogach raton.jpg

Zoe Bogach reveló qué pasó con el auto que ganó en Gran Hermano y Laura Ubfal la liquidó

Durante el mes de mayo, Gran Hermano 2023 puso en juego grandes premios por los que los participantes debieron competir para hacerse de ellos. Y fue Zoe Bogach quien logró ganar el auto 0 km tras elegir la llave correcta tras dos largas jornadas intentando hacer arrancar el rodado.

Si bien la rubia quedó eliminada a las pocas semanas y se reencontró con su mamá y su novio, donde se enteró que estaban enfrentados, lo cierto es que las semanas pasaron y ninguna noticia volvió a tener del premio de cuatro ruedas conquistado en buena ley.

Así lo reveló la propia Zoe en Se picó, República Z. “Preguntan acá en el chat si ya te dieron el auto que te ganaste”, consultó Flor Cabrera en el streaming, y Bogach respondió, tímida pero completamente sincera, ante el asombro de todos: “No, no me dieron el auto. Pero bueno, viste cómo es... hay como un atraso en todo”.

En tanto, el conductor del streaming y productor de Telefe Gastón Trezeguet intentó justificar al canal. “Es que los autos, más allá del canal, no te los entregan de toque”, aseguró al tiempo que Zoe asintió, agregando: “Yo llamé para que me dejaran ir a un programa y me contestaron ‘Ah no sé gordi, yo estoy de vacaciones’”.

Asimismo, este no fue el único momento incómodo de Zoe. Porque cuando visitó La jaula de la moda el lunes pasado, admitió frente al Pollo Álvarez no saber quién es Catherine Fulop porque "no ve televisión", y si bien prometió interiorizarse sobre los personajes televisivos, Laura Ubfal la liquidó.

Indignada, la periodista y fanática de Furia disparó filosa: “Yo no viví en la época de San Martín y lo conozco”, a lo que Locho Loccisano intentó defender a la ex hermanita aduciendo a que esta generación no mira tv, pero Ubfal se despachó con una catarata de retos hacia Bogach.