Ángela Leiva se separó de su novio: el frío anuncio de ella y la desgarradora reacción de él

Y si bien no detalló los motivos de la ruptura sentimental, Leiva intentó ser políticamente correcta al remarcar: “Llegamos al final de un amor que fue enorme, hermoso y especial". Al tiempo que concluyó con un "Gracias a todos porque siempre nos acompañaron. Los amo”.

Ángela Leiva comunicado separación.jpeg

Claro que el percusionista, y desde ahora exnovio de Ángela, también se volcó a las redes para confirmar la triste noticia y expresar públicamente sus sentimientos. “Para los que me preguntan, sí, es así. Terminamos”, confió junto a un emoji de un corazón roto.

Y devastado por la situación, lo que haría pensar que habría sido ella quien tomó la decisión, agregó: “No me siento ni un poco bien. No nací para estar así ni se lo deseo a nadie”. Y por último, concluyó señalando: “Volví a rezar para que cada día duela menos”.

Ángela Leiva comunicado separación Mikelovich.jpeg

Ángela Leiva dio tremendos detalles de la relación tóxica que la marcó en su vida: "No tenía salida"

En febrero pasado, Ángela Leiva habló de su mala experiencia con una relación tóxica con su ex manager, Mariano Zelaya, en una emotiva charla con Fer Dente en el programa Noche al Dente, América Tv.

"Tuve muchos años con un representante, que era mi pareja también, en una relación muy tóxica, no tenía salida", recordó la cantante de cumbia. Y comentó sobre ese vínculo que duró ocho años: "Realmente salí muy mal de esa relación, muy deprimida. Sentía que no era nadie, esa persona me hacía creer que sin él no era nada".

angela leiva 2.jpg

"Fue muy difícil después ocupar el lugar que me merecía. Después saco el disco La Reina y fue como de catarsis. Y después la gente me bautizó así", reconoció también la cantante de la movida tropical.

"Cuando dormía con esa persona y me daba vuelva y me ponía a llorar, me estaba tachando como mujer, eso me hizo el clic", se sinceró sobre esa tormentosa relación.

Al tiempo que recordó: "Me costó terapia, abogados. Me costó muchísimo. Cuando termino la relación me empezó a destratar en todos lados. Nunca me levantó la mano pero la violencia psicológica es muy agresiva".