La nueva predicción de la vidente Kiara Ríos sobre la salud de Thiago Medina que generó fuerte polémica

"Y también hay que ir pensando, después de diez días de estar en terapia intensiva, en la traqueotomía. Acuérdense que yo lo dije los primeros días", agregó.

Las reacciones no tardaron en llegar. El video recibió una catarata de comentarios, muchos de ellos críticos. "Ya lo informaron a la mañana eso", "Pero vos aparecés después del parte médico", "Usted siempre hablando de muerte. No hable más de Thiago", "Dejá de currar y pensá en la familia", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la publicación.

La actitud de Kiara Ríos fue cuestionada por usuarios que consideran inapropiado hacer este tipo de predicciones en medio de una situación tan delicada. Sin embargo, otros seguidores se enfocaron en enviar energía positiva y sumarse a la cadena de oración por la recuperación de Thiago.

Quién es Kiara Ríos, la vidente detrás de la predicción más comentada sobre Thiago Medina

Thiago Medina permanece internado en terapia intensiva desde el viernes 12, luego de sufrir un grave accidente mientras circulaba en moto. El joven fue trasladado de urgencia al hospital Mariano y Luciano de la Vega, en la localidad de Moreno, donde continúa bajo estricta observación médica.

A raíz de la complejidad del cuadro, sus familiares iniciaron cadenas de oración en redes sociales, pidiendo por la pronta recuperación del exparticipante de Gran Hermano, oriundo de La Matanza, que se encuentra atravesando un momento crítico.

En medio de esta situación, la vidente Kiara Ríos publicó un video en su cuenta de Instagram que generó controversia. En él, se refirió al estado de salud de Thiago y compartió sus percepciones espirituales sobre lo que podría suceder.

Durante el video, la astróloga habló de una “situación muy compleja” y aseguró que visualiza una nueva intervención quirúrgica, mencionando un “corte en la garganta” y que “no hay reacciones en estos días”. A pesar de este panorama, destacó que Thiago “es fuerte, joven y está aferrado a la vida”.

Las declaraciones de Ríos no pasaron desapercibidas y provocaron una ola de críticas. Muchos usuarios consideraron que sus palabras eran innecesarias en un momento tan delicado. “Todo lo que dijo esta señora, lo dijeron en los noticieros”, “Eso lo vemos todos”, “No dijiste nada”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en la publicación.

Sin embargo, otros usuarios se enfocaron en enviar mensajes de esperanza y sumarse a la cadena de oración: “Oremos todos por que salve ese chico, sus hijas lo necesitan”; “Pobrecito, sigamos rezando y orando por Thiago”; “Yo veo que no se rinde, que la está peleando”.

Kiara Ríos, quien cuenta con más de 25 mil seguidores en Instagram, se presenta como figura pública, fundadora de Astrokia y generadora de contenido espiritual. En su perfil verificado, se describe como astróloga, vidente, guía espiritual, consteladora familiar y autora del libro Inteligencia emocional.