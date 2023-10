El inesperado descargo de Dani La Chepi tras las imágenes que se filtraron con su supuesto novio

“A ver, él es mi abogado y acá estoy recontra caliente porque él es mi abogado y el marido de Susi, mi mejor amiga, y hoy se me armó un quilombo a la mañana”, expresó y de forma irónica agregó: “Hablen con Ángel de Brito que es el único que sabe todos los datos reales de mi vida”.

Embed

Siguiendo la misma línea de humor, luego mostró un supuesto chat con su amiga, donde ella le reclamaba por las noticias. “Esto pasa por dar información falsa, toda la mañana discutiendo con amiga. Como me voy a comer al marido de una amiga”, exclamó.

Finalmente, le hizo un primer plano a las imágenes, y señaló cuál era su verdadera pareja. "Juli, quien detesta las redes", indicó.

Dani La Chepi aclara quien es su pareja

El fuerte descargo de Dani La Chepi luego de que un allegado cuestionara el aspecto de su hija

Dani La Chepi y su hija Isabella siempre se muestran muy unidas en las redes sociales, incluso graban juntas muchos de los divertidos videos que sube a sus redes sociales. En esta ocasión, la humorista mostró el cambio de look la pequeña y terminó haciendo un fuerte descargo sobre un desafortunado suceso.

“Estamos acostumbrados a recibir en las redes sociales críticas y no constructivas, sino comentarios demasiado agresivos. No importa la cantidad de seguidores que tengas, los recibimos. Y no solo a los chicos o adolescentes les hace muchísimo daño, sino que a los adultos también”, comenzó diciendo en un video.

“Los haters, como se les dicen ahora, son personas que están en el baño, desechando sus heces, entran a tu perfil, dicen algo realmente negativo, agresivo, y de ahí van a otro perfil y hacen exactamente lo mismo. A mí me costó mucho tiempo y mucha terapia entenderlo, y lo tengo controlado", continuó.

Isabella se cortó el pelo - Dani La Chepi

Luego de esa introducción, procedió a contar el casó que vivió puntualmente con su hija y relató: "Ayer Isa se cortó el pelo y cuando volvió a casa llamó a una persona de mi círculo íntimo. Le muestra el cambio muy feliz y esta persona, adulta, le dice, '¿Por qué te cortaste el pelo? No me gusta el pelo corto, te hace la cara más redonda, me gu sta muchísimo más largo'".

Acto seguí expuso comentarios que recibió en su adolescencia y concluyó el clip con una importante reflexión. "En fin, lo que quiero decir es que revisemos bien lo que les vamos a decir, especialmente a nuestros niños, porque cuando sos grande es muy difícil desencarnarte ese comentario y muchas veces no lo superamos", cerró.